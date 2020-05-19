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WHA未邀台灣 台美同步聲明表遺憾

中央社 / 台北19日電

台灣未受邀今年世衛大會，台灣與美國今天同步發布聲明。台灣聲明指出，對世衛因政治因素再次未邀台灣表達遺憾，台灣抗疫經驗可供國際參考，排除台灣造成全球衛生網絡缺口。

衛福部晚間發布聲明稿表示，對於世界衛生組織（WHO）今年因政治因素再次未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）深表遺憾。

聲明指出，雖然未能參與WHA，台灣仍非常感謝美國、友邦及理念相近國家等國的支持。台灣與美國於公共衛生及生技研發等領域合作已超過20年，包括嚴重急性呼吸道症候群（SARS）應變、茲卡病毒檢驗區域訓練、燒燙傷處理、癌症防治、及登革熱疫苗研發等。而今台美雙方更進一步擴大合作納入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），交流分享台灣疫情防治策略及措施。

在全球共同合作對抗新冠肺炎疫情之際，聲明指出，台灣成功對抗疫情的經驗及模式可借鏡全球；然而WHO持續排除台灣－一個有意願、且負責任的夥伴，此不僅違背WHO於實現不遺漏任何人之誓言，也造成全球衛生網絡的缺口。

聲明指出，面對疫情急遽蔓延全球，有越來越多的國家體認到排除台灣於WHO之外對全球衛生安全造成的嚴重危險，也認同台灣的參與實能對WHO有所貢獻，此再次充分顯示台灣「專業、務實、有貢獻」的推案訴求已經獲得國際社會廣泛的支持。

聲明表示，作為管理全球公共衛生及保障全人類健康權益的國際組織，WHO應堅守專業及中立，台灣籲請WHO應秉持其憲章所揭櫫的「追求人類最高的健康水準」宗旨，摒除政治考量，讓台灣完整參與包括WHA在內的所有WHO會議、機制及活動。

此外，聲明也提到，台灣非常感謝美國、友邦及理念相近國家等國長久及堅定支持台灣參與WHO及相關會議，台灣會持續與此些國家合作，秉持專業、務實、有貢獻的原則擴大國際參與，讓台灣有機會更多貢獻於全球衛生。

WHA

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