習近平WHA談話讚譚德塞 陳時中：相互取暖

世界衛生大會（WHA）昨天舉行，中國國家主席習近平透過影片稱讚世衛秘書長譚德塞，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，他們在世界上備受檢驗，免不了相互取暖。

世界衛生大會昨天舉行，會中播放習近平的談話影片，習近平提到，中國秉持公開透明、負責任的態度，還說世界衛生組織（WHO）在譚德塞領導下有很大貢獻。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中被問及此事，他表示，中國國家主席跟世衛秘書長在世界上備受檢驗，相互取暖是免不了的，很多國家也提案徹查世界衛生組織這段時間對疫情是否適當公布和處理，因此他們雙方互相支持一下也是應該的。

另外，媒體也詢問，世界衛生大會中有14國支持台灣參加實體會議，除了以Chinese Taipei的名稱，是否有可能以台灣的名稱參加？

陳時中指出，會堅守既有國際上可以使用、有使用的名稱，並從這裡思考，哪方面最不會被矮化，並以此爭取。

媒體提到，中國武漢現在又重新採檢，但檢驗方式粗糙，疫情是否有再爆發的可能，指揮中心是否會針對武漢或中國其他地方重新檢視疫情發展？

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據武漢先前資料顯示，約5、6萬人感染，實際上是否只有這些確診數還需進一步研究；由於武漢有1000多萬人，群體平均要有55%的人有免疫力，才可避免疫情再傳染出去。

莊人祥指出，以武漢目前感染人數來看，群體平均免疫力應該未達55%，一旦解封後，只要有任何一例發生，都可能造成內部傳染；這種情況不只武漢會發生，任何一個國家在封城又解封後，只要群體免疫力未達55%，都可能造成感染，因此在解封或開放邊境時都要考慮。