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白宮30日通牒！WHO不改「傾中毛病」 美國就退出

阿查爾暗指中國隱瞞疫情 WHO任務失敗

世界日報 / 華盛頓記者張文馨╱18日電
WHO。 美聯社
WHO。 美聯社

世界衛生大會(WHA)18日以視訊會議方式舉行，台灣未受邀參與，美國衛生部長阿查爾在會中指出，台灣2300萬人的健康，不能因政治被犧牲；阿查爾並暗指中國大陸沒有盡到訊息透明的義務，隱瞞疫情爆發，導致全世界付出嚴重代價。

國務卿龐培歐(Michael Pompeo)18日一早透過聲明稿譴責台灣被排除在WHA之外，他表示，這是在生命危急時刻仍在操弄政治，並指中國大陸的惡意行為將使兩岸差異更為明顯。

龐培歐表示，「當世界各國持續與疫情大流行對抗，我們需要多邊組織履行任務，且為所有會員國的利益服務，而非在生命危急時刻仍在操弄政治」。

阿查爾(Alex Azar)在會中指出，台灣作為觀察員參與WHA非常重要，台灣自2016年選舉後幾個月，WHO就阻礙台灣參與，台灣2300萬人的健康，不能為了政治被犧牲。

阿查爾提到，在全球應對疫情過程中，至少有一個會員國沒有盡到訊息透明的義務，顯然是為了隱瞞疫情爆發，導致全世界付出嚴重代價。

阿查爾表示，WHO所肩負共享資訊與資訊透明的任務失敗，未能取得世界各國需要的訊息，導致許多人喪命，呼籲WHO改革。

國會議員也紛紛批評中國大陸隱瞞疫情，造成全球大流行；共和黨籍的聯邦參議院軍事委員會議員維克(Roger Wicker)透過新聞稿指，中國大陸應該面對疫情在全球爆發的後果，批評中國大陸欺騙隱瞞導致疫情傳播。

聯邦眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)表示，中共必須要為造成疫情大流行的史上最大的掩蓋疫情事件負責，並指日前共和黨成員在國會成立的「中國任務小組」，將調查疫情起源，且要求中共負起責任。

聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)透過推特批評台灣無法被邀請參與WHA一事；他說，WHO的膽怯將讓世界變得更糟，世界各國應可從台灣成功應對的經驗中學到很多。

今年有14友邦在WHA為台灣提案，呼籲WHO邀請台灣參與WHA，不包括美國，這項提案經大會決議留待年底復會時再處理；我國衛福部長陳時中表示，對於未受邀表達遺憾與不滿，已向WHO秘書處遞交抗議信。

WHA

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