台灣被排除在WHA之外 龐培歐批陸

世界衛生大會（ＷＨＡ）未邀台灣參加，美國國務卿龐培歐透過聲明譴責台灣被排除在ＷＨＡ之外，他表示，這是在生命危急時刻仍在操弄政治，並指中國大陸的惡意行為將使兩岸差異更為明顯。

龐培歐表示，「當世界各國持續與疫情對抗，我們需要多邊組織履行任務，且為所有會員國的利益服務，而非在生命危急時刻仍在操弄政治」。

龐培歐表示，台灣至今展現對抗疫情最為成功的努力，無庸置疑；透明、充滿活力和創新的民主國家，對疫情的反應總是比專制政權來得更有效率。