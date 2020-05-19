聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣被排除在WHA之外 龐培歐批陸
世界衛生大會（ＷＨＡ）未邀台灣參加，美國國務卿龐培歐透過聲明譴責台灣被排除在ＷＨＡ之外，他表示，這是在生命危急時刻仍在操弄政治，並指中國大陸的惡意行為將使兩岸差異更為明顯。
龐培歐表示，「當世界各國持續與疫情對抗，我們需要多邊組織履行任務，且為所有會員國的利益服務，而非在生命危急時刻仍在操弄政治」。
龐培歐表示，台灣至今展現對抗疫情最為成功的努力，無庸置疑；透明、充滿活力和創新的民主國家，對疫情的反應總是比專制政權來得更有效率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言