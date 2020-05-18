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WHA將開幕 62國支持獨立調查新冠源頭

世界日報 / 編譯潘勛／綜合17日電
「世界衛生大會」(WHA)即將於18日在瑞士日內瓦召開。圖／美聯社
「世界衛生大會」(WHA)即將於18日在瑞士日內瓦召開。圖／美聯社

「世界衛生大會」(WHA)即將於18日在瑞士日內瓦召開，由62國組成的聯盟已表示，支持澳洲及歐盟所提倡議，展開獨立調查，釐清新冠病毒的起源。北京當局對此向澳洲表示不滿，但支持本案的聲浪卻日益高漲。

美國廣播公司新聞網(ABC News)17日報導，澳洲率先倡議對新冠起源展開獨立調查。為此北京抨擊澳洲是想對中國發動政治攻擊。目前澳洲總理莫里森請歐盟打頭陣，而施展其外交火力。歐盟雖也施壓，要求調查，但對北京則採較妥協路線。

歐盟國家及澳洲團結起來，支持歐盟所擬的草案，「對世界衛生組織協調的國際新冠疫情因應行動」，「展開超然、不偏不倚且全面的評估」。目前印尼、日本、南韓、土耳其、俄羅斯、南非及英國等62國都已表示支持此一動議。

儘管各國多認為全球新冠疫情始自武漢，但動議中並未特指中國或武漢市。動議說，世界衛生組織(WHO)應與世界動物衛生組織(World Organisation for Animal Health)合作，進行「講科學又合作的田野調查」，「探尋新冠病毒在動物界的起源、傳染到人類的管道，包括中間宿主的可能角色」。

澳洲官方消息人士指出，動議的措詞夠強烈，足以保證調查進行得既全面又妥善。話雖如此，澳洲仍認為這只是確保新冠疫情真相大白的「第一步」。

目前中國及美國都未支持本動議。歐盟及澳洲外交官仍在努力說服兩強能表示支持。

澳洲外交部長瑪麗絲‧佩恩(Marise Payne)發表聲明指出，「支持超然調查新冠起源是正面的事，以協助全世界學到教訓，維護全球衛生」；澳洲的用意，在「通力合作，增加國際社會的防疫能力，能防止或反制下次大流行病，維護公民平安健康」。

然而同一時間，美國外交界一直在施壓，要求動議採用更強硬、明確的措詞，呼籲查出病毒是如何從武漢市展開的。

WHA

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