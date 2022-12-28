世足賽／多一顆星貴850元 阿根廷球衣漲價球迷怨仍只好買單
卡達世足落幕，阿根廷光榮拿下冠軍，抱回大力神盃，讓國家隊球衣加上第三顆星星，不過，國際間最新推出新版球衣也因此上漲到約台幣4000元，引發球迷討論。
阿根廷在1978年、1986年奪下世界盃冠軍，球衣上因此有兩顆星星的，睽違36年後，終於奪下第三冠。不過，最新加上第三顆星星和冠軍徽章後，在阿根廷國內開始銷售，售價從原本的1萬8000阿根廷披索（約台幣3150元），上漲到2萬3000阿根廷披索（約台幣4000元），除了多一顆星星及胸口冠軍標章外，其他和舊款都是一樣，讓外媒開酸一顆星星5000披索（約台幣850元）。
Adidas在網路上發布消息「所有人最期待的：帶有3顆星的AFA球衣」，並表示這是「提前推出」並且「會員獨家」，試圖解釋漲價。雖然球衣價錢上漲，但球迷仍是買單，來自許多國家的粉絲仍到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的店面，為了購買這件新版球衣。
#ARG🇦🇷 | ¡YA ESTÁ A LA VENTA!— Fortunato Goo⚽l (@Fortunatogoool) December 26, 2022
👉 ¡Llegó el día! Sólo de manera online se puede conseguir la nueva camiseta de la #SelecciónArgentina con las tres estrellas y el parche de Campeón. En las sucursales de Adidas por el momento no están a la venta.
▶️ ¿El precio? $23.000 argentinos. pic.twitter.com/YG3f3g70YN
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