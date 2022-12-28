世足賽／森保一續任國家隊總教練 成首位連任教頭

本屆世界盃日本闖入16強淘汰賽，雖在最後PK大戰中不敵克羅埃西亞，不過接連打敗了德國、西班牙等強權，這樣的好表現讓日本足協決定續約教頭森保一。

日本足協近日開會，宣布與森保一延長原本兩年合約至2026年，年薪增加到2億日圓（約台幣4600萬元），這也表示了2026美加墨世界盃日本隊將由他來領軍。

54歲的森保一在2018年接下日本隊兵符，執教以來戰績41勝8和14敗，此次續約也是日本自1998年以來，首次連任世界盃的監督。

本屆日本在小組賽首戰先擊敗德國，後來輸給哥斯大黎加，第三場又爆冷以2:1贏西班牙，以分組第一之姿晉級淘汰賽；16強後強碰季軍克羅埃西亞，把戰局逼至1:1進PK戰，雖最後輸球，但這已追平歷史最佳，擊敗兩大足球強權也是一新里程碑。