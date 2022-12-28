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世足賽／經紀人砲轟法國說謊！本澤馬其實16強就能回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
本屆金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）因傷缺席世界盃。 歐新社
本屆金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）因傷缺席世界盃。 歐新社

2022年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）在世界盃因傷退出法國國家隊，不過如今本澤馬經紀人Karim Djaziri表示，其實本澤馬在16強就能復出，砲轟法國隊教頭德尚（Didier Deschamps）把人請走。

本澤馬在11月16日訓練時受傷，當時預估要休息三週，也就是要在淘汰賽時才能重返賽場，德尚和隊醫討論後，決定要他離開國家隊，本澤馬後來回歸母隊皇馬養傷訓練。

近日Karim Djaziri出來砲轟，表示他詢問了三位專家，並且提出驗傷報告，認為本澤馬16強就已可以出賽了，「為什麼你那麼快就請他離開？」，並且後來也指出本澤馬離開卡達後一週就能跑步，訓練4天後就能踢友誼賽30分鐘，經紀人直批：「繼續說謊吧，真相已經來了！」

退出國家隊後，本澤馬在推特上表示，「我們的故事即將結束」暗示將不再替法國踢球。後來也有傳出法國總統馬克宏邀請他觀看世界盃決賽，但他拒絕，並發文「不感興趣」，也在IG上退追了部分法國隊友，雙方不歡而散。

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