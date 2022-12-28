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世足賽／奪冠梅西還在放假 法甲與姆巴佩、內馬爾合體再等等

聯合新聞網／ 綜合報導
內馬爾（Neymar）、梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappé）即將合體。 歐新社
內馬爾（Neymar）、梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappé）即將合體。 歐新社

世界盃落幕，法甲即將在今日進行第16輪比賽，其中巴黎聖日耳曼備受關注，眾多球迷都想看姆巴佩（Kylian Mbappe）、梅西（Lionel Messi）和內馬爾（Neymar）三大球星合體，不過梅西歸隊還要等等。

聖日耳曼教頭加爾蒂爾（Christophe Galtier）出面表示，梅西在世界盃奪冠後在阿根廷還有許多活動需要參加，因此讓他放假到1月1日，預計2、3日會歸隊訓練，推測將會在1月12日第18輪賽事中復出。

內馬爾在世界盃時不慎扭傷腳踝，現在也正在積極治療中，加爾蒂爾表示內馬爾「心態上已經準備好要上場」並且輸掉世界盃後就很渴望上場。姆巴佩則是在世界盃結束後三天就回歸球隊訓練，同屬聖日耳曼的摩洛哥後衛哈基米（Achraf Hakimi）也早已歸隊。

巴黎聖日耳曼將在明（29）日凌晨4點對決史特拉斯堡。目前巴黎聖日耳曼戰績13勝2和，居榜首。

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