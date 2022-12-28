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世足賽／梅西與姆巴佩鬧不合？聖日耳曼教頭出面駁斥

聯合新聞網／ 綜合報導
聖日爾曼教頭出面駁斥姆巴佩（Kylian Mbappé）和梅西（Lionel Messi）不合消息。 歐新社
聖日爾曼教頭出面駁斥姆巴佩（Kylian Mbappé）和梅西（Lionel Messi）不合消息。 歐新社

兩大球星姆巴佩（Kylian Mbappé）和梅西（Lionel Messi）共同效力法甲巴黎聖日耳曼，雖然雙方在世界盃冠軍賽場上兵戎相見，不過聖日耳曼教頭加爾蒂爾（Christophe Galtier）出來掛保證，表示兩人關係沒問題。

阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在奪冠後曾失言「讓我們替姆巴佩默哀」，後來又帶著「姆巴佩娃娃」參加慶祝遊行引發爭議，有網友將矛頭指向梅西，認為他為何不制止，對此加爾蒂爾表示他不多做評論，不過他認為梅西沒有要嘲弄姆巴佩的意思。

此外，他表示姆巴佩在賽後有和梅西握手致意，兩位球員間互有尊重，並且姆巴佩的態度堪稱是楷模，「姆巴佩的態度非常好，他去祝賀梅西，表現的非常有風度，這對俱樂部和球隊都是好事。」

法甲於今日開始進行第16輪賽事，姆巴佩世界盃後就回到聖日耳曼，而梅西預計會在1月初歸隊。

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