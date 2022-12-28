世足賽／「上帝之腳」擋法國絕殺 阿根廷門將腿上刺大力神盃

阿根廷奪下卡達世足冠軍，日前門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在左小腿刺上大力神盃，發文後，球迷紛紛在留言讚頌他在決賽面對法國時的「上帝之腳」。

《ESPN FC》日前在Instagram上發文，馬丁尼茲在腳上刺上了冠軍金盃，此外也附上一張他在決賽防守的照片，並且稱讚其在決賽時的「神之守備」。

馬丁尼茲在冠軍賽延長賽傷停補時、第123分鐘階段，用左腳驚險擋下法國穆阿尼（Randal Kolo Muani）在禁區內的射門，當時阿根廷法國是3:3平手，若是沒有這一腳，阿根廷可能會被絕殺，連PK的機會都沒有。

馬丁尼茲這一腳也被封為「在足球歷史中最重要的一次守備」，最後他也拿下本屆金手套獎，網友也紛紛讚揚「阿根廷的最佳門將」、「上帝之腳」，不過也有人歪樓表示「他怎麼只有4根腳趾？」「他的腳趾呢？」。