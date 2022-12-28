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世足賽／梅西世界盃入住的房間 卡達大學：將改成博物館

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西（Lionel Messi）世界盃抱回冠軍及金球獎，入住的房間將改造成迷你博物館。 路透社
梅西（Lionel Messi）世界盃抱回冠軍及金球獎，入住的房間將改造成迷你博物館。 路透社

2022卡達世界盃阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）如願以償抱回大力神盃，也抱走金球獎。近日卡達大學宣布要將梅西在世界盃時所入住的房間改造成「迷你博物館」。

本次世界盃阿根廷國家隊並沒有入住五星級飯店，而是選擇入住2019年世俱盃英超利物浦也入住過的卡達大學，學校內設施完整，包含了各類球場、體育館、游泳池及訓練館。

卡達大學傳播和公共關係主任Hitmi al Hitmi向媒體表示，為了阿根廷此次入住，特別有改造房間，以符合FIFA標準。另外，此後梅西所居住過的房間將不會再提供居住，僅供遊客參觀使用，將收藏梅西使用過的物品，讓後人見證他的成就。

根據《每日郵報》報導，阿根廷選擇入住卡達大學也是因為在這裡可以烤肉，讓球員也能吃到牛肉燒肉，延續他們的傳統，也特地從阿根廷帶了廚師以及空運牛肉過來。

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