世足賽／決賽光頭裁判認了比賽有誤判 給阿根廷得利機會

今年世界盃足球賽決賽，阿根廷與法國大戰，全場踢得扣人心弦，最終阿根廷藉由PK大戰贏得冠軍，主裁判波蘭籍馬奇尼亞克（Szymon Marciniak）執法，基本上受到好評，不過，接踵而來法國方面挑毛病，也讓他承受一些批評，包括延長賽阿根廷梅西的進球，因替補球員進場有違規的爭議，然而馬奇尼亞克都做出了反擊；只不過，他在回到波蘭接受「SPORT.PL」媒體訪問時，承認在決賽中確實有過誤判，給了阿根廷一次得利的機會，但並不影響整個戰局。

馬奇尼亞克先說，這場球是他「一生中吹判最累的比賽」，隨後提到他在這場比賽中的一次誤判，「在阿庫尼亞（Marcos Acuna）一次糟糕的剷球後，我便打斷了法國隊的反擊，主要我怕被犯規的球員想要放鬆，但我判斷錯了，因為什麼事情都沒發生。你可以給一個優勢，然後拿一張牌回來。」但他也說了在這樣的比賽中，不犯錯真的很困難，「最重要的事情是，沒有出現重大的錯誤。」