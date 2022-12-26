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世足賽／難以想像！女友喬治娜撫慰C羅 耶誕大禮竟是...
世足賽結束，不少球星回家過耶誕節，然而各球星的耶誕禮物，恐怕都沒有C羅（Cristiano Ronaldo）女友喬治娜(Georgina Rodriguez)送的這件禮物，來得更為闊氣吧！
喬治娜在IG上傳她與C羅過耶誕節的一段影片，最後一幕竟是讓C羅收到一台勞斯萊斯敞蓬汽車的大禮，這台汽車還用紅絲帶包紮起來，真的是好大的禮物，連C羅第一時間也看的目瞪口呆。此外，車上還給小孩的自行車禮物等，姑且不論小孩禮物，光是勞斯萊斯一台要價至少1000萬台幣以上。
C羅也在個人IG限動轉發對女友的感謝，只能說有錢人就是出手闊氣。
C羅於今年世足賽代表葡萄牙出賽，意外在8強敗給摩洛哥出局，C羅當時淚別球場一幕，仍令粉絲記憶猶新，C羅女友喬治娜在世足賽期間一路相挺，也為C羅說了不少好話。
在世足賽結束後，傳出C羅為了年薪2億歐元，恐將轉戰阿拉伯聯賽，不過，目前尚未確定。
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