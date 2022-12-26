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世足賽／C羅被冰原因 土耳其總統爆料：他受到政治制裁

聯合新聞網／ 綜合報導
C羅在摩洛哥之役替補上場，球隊最後落敗。 法新社
C羅在摩洛哥之役替補上場，球隊最後落敗。 法新社

世界級球星C羅（Cristiano Ronaldo）於本屆世足賽代表葡萄牙出賽，在小組賽首戰藉由12碼罰球進球，創下史上紀錄，成為連續五屆進球第一人，並助葡萄牙3比2擊敗迦納，接續兩場小組賽對抗烏拉圭與南韓都以先發出賽；直到16強對抗瑞士的比賽，被放入板凳，最後30分鐘替補上場，這個做法令外界吃驚之際，關鍵8強對抗摩洛哥最終輸球比賽，依舊從板凳出發，關鍵原因為何？土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）發出驚人之語，他受到了「政治制裁」。

埃爾多安是在一場公開場合中，主要談到C羅與梅西在這次世足賽的比較，一向力挺C羅的埃爾多安說，「阿根廷在PK大戰中做得非常好，盡管梅西的年紀大了，但他表現仍然出色，他的經驗主導了結果，這就是阿根廷在30多年後再次贏得世界盃的原因。」

至於提到C羅的部分，埃爾多安語出驚人，「葡萄牙浪費了C羅，因為他們對C羅進行了政治制裁，等到比賽還剩30分鐘或15分鐘時才讓C羅上場，這打擊了C羅的心理，也剝奪他的精力。」

為何要對C羅進行「政治制裁」？埃爾多安補充說，「因為C羅支持巴勒斯坦人。」

C羅從未公開支持巴勒斯坦，但這個傳聞卻一直都在，主要是2019年傳出C羅拍賣個人歐洲金靴獎座，捐了150萬歐元給巴勒斯坦，但C羅方面已經否認，不過，網上有流傳C羅支持巴勒斯坦足協照片。

至於葡萄牙為何要因C羅支持巴勒斯坦，而對他進行制裁？埃爾多安總統並未多做說明，但他仍指出，「根據我收到的消息，C羅將前往烏地阿拉伯踢球，因為C羅是一個支持巴勒斯坦的人。」

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