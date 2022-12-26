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梅西又放閃了！曝老婆跳舞火辣身材 「兩層高豪宅」內部超大草皮入鏡

香港01／ 邱愛霖
梅西拍下老婆跳舞片段。圖／翻攝自IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
梅西拍下老婆跳舞片段。圖／翻攝自IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

球王梅西Lionel Messi）在卡達帶領國家隊贏得世界盃後，凱旋回到阿根廷後受到國家級歡迎，贏盡國內外讚賞。梅西除了球投了得外，最為人稱道的必是他對老婆Antonela Roccuzzo的專一及深情，即便贏得世界盃亦不忘為擁吻老婆和為她拍照。

迎來聖誕節，梅西沒有大肆慶祝，反而是與家人低調度過。他上傳一家五口在聖誕樹前的合照，又拍下老婆在家中嘆酒、輕鬆跳舞的片段。Antonela穿上露肩紅色露腰緊身裙，大騷火辣身材，完全不似三子之母。Antonela對住鏡頭淺笑，令球王心動不已。梅西之後上載同一條片Tag Antonela，以心心眼發文，恩愛之情溢於言表。

另外，片中也曝光了梅西居住的兩層高豪宅，簡約白色設計搭配落地玻璃，更有一片大草皮，供給梅西及三個兒子自由活動，花園擺有梳化，一家人坐在戶外輕鬆飲酒看日落，非常寫意。

梅西在IG向老婆示愛，也曝光了兩層高豪宅的戶外擺設。圖／翻攝自IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
梅西在IG向老婆示愛，也曝光了兩層高豪宅的戶外擺設。圖／翻攝自IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

梅西早於2020年接受日本TBS電視台訪問，罕有曝光西班牙巴塞隆納的豪宅，擁有超大客廳、廚房，更有正對住陽光的大型私人游泳池，被椰子樹包圍，如同在五星級酒店夏日度假，更有「金」庫擺有他在在歐洲金靴獎得到的金鞋獎，以及球衣室。

轉會到巴黎聖日耳門（PSG）的梅西去年傳出已定於落戶巴黎一座百年城堡玫瑰宮，價值4800萬歐元，甚至連前總統戴高樂都住過。據阿根廷媒體報導，梅西已為退役做好打算，在老家阿根廷的羅沙利奧買了一塊地皮，準備建造一座供自己和家人居住的超級豪宅，計劃擁有25個房間，以及一個可以容納15輛車的車庫，一層是遊戲室、一個奧運會式的游泳池，以及家庭影院。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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