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世足賽／梅西超迷信！比賽時腳踝綁著紅絲帶4年 化解不幸詛咒

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世足賽／梅西超迷信！比賽時腳踝綁著紅絲帶4年 化解不幸詛咒

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西與隊友費南德茲在休息室合照，原來脫下襪子的梅西左腳踝綁著紅絲帶。 費南德茲IG
梅西與隊友費南德茲在休息室合照，原來脫下襪子的梅西左腳踝綁著紅絲帶。 費南德茲IG

原來梅西(Lionel Messi)也是如此迷信的一個人！據德國媒體報導，梅西在卡達世界盃上奪冠，讓自己名留青史，而當他在決賽中上場時帶著一個幸運物，就是他的左腳踝上繫著一條紅絲帶。

這條紅絲帶，是有背後典故，原來在2018年俄羅斯世足賽小組賽時，阿根廷首場比賽與冰島1：1踢和，賽後，突然有一名阿根廷記者採訪他時說：「我媽媽說我應該把這個給你。我媽媽愛你勝過愛我。我戴上她的紅絲帶是為了好運。如果你想要，我可以送給你。」梅西接過這個絲帶，記者便說，「這是我媽媽寄來的，你一定要妥善保管。因為你現在有點被詛咒了。」

之後，阿根廷在第二場比賽以0：3遭到克羅埃西亞痛宰，面臨小組賽出局的危機；其後直到第三場對決奈及利亞，梅西率先進球後，最終以2：1獲勝，得以進軍16強，就在這場比賽賽後，阿根廷記者又來問他，「我不知道你是否記得，我媽媽給了你一個紅絲帶？」梅西就指著左腳踝說了，「看，在這裡。」當時那名記者還不敢置信，「你是這隻腳踢進的嗎？」梅西則說，「不是另一隻腳，但沒關係(還是有幫助)。」最後這名記者對鏡頭說，「媽媽，梅西戴上它了！」

故事過去了四年，沒想到在隊友費南德茲上傳的IG，在休息室與梅西的合照，梅西左腳踝依舊有這條紅絲帶。這條紅絲帶再度讓取得成功，說起來，這確實是一個很神奇的故事，但梅西就是相信紅絲帶為他帶來好運。

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