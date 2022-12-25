快訊

宋逸民教會前教友爆內幕 遭牧師大罵、逼和家人斷聯

世足賽／巴西敗走後重建 鎖定找法國名將席丹帶兵

聯合新聞網／ 綜合報導
法國著名前球星席丹，是巴西國家隊鎖定未來教頭人選之一。 法新社
法國著名前球星席丹，是巴西國家隊鎖定未來教頭人選之一。 法新社

巴西今年在世足賽賽前被看好，最終於八強賽PK大戰敗給克羅埃西亞，不符合巴西人的預期下，導致教頭蒂特(Tite)下台請辭，如今開始重建的他們，提出新教頭條件是「外籍教練、經驗豐富」，而根據法國媒體「隊報」最新報導，法國名將席丹(Zinedine Zidane)將是主要候選人之一。

事實上，先前傳言席丹可能接掌決賽落敗的法國隊，但法國足協方面傾向續任德尚(Didier Deschamps)，使得席丹接手可能性變小。

席丹與德尚一樣是1998年世足賽法國冠軍成員之一，2006年世足賽法國與義大利決賽，發生著名席丹「頭槌」義大利後衛馬特拉齊（Marco Materazzi）事件 ，最終法國敗下陣來，席丹也從球員生涯退役，轉而成為教練。2016年正式成西甲豪門皇馬隊教頭，2018年解任後，2019年再度重新執教皇馬，2021年再卸任。

席丹曾是巴西人剋星，1998年世足賽決賽，他就以兩個進球，助法國以3：0打敗巴西首度稱霸。因此巴西人確實也期待讓席丹接手，讓他來著手改變球隊，至於最後是否會如願，就看席丹會不會點頭了。

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

48歲身材不走樣！貝克漢驚爆妻子25年來每餐只吃相同食物

前英國「足球金童」貝克漢(David Beckham)因代言本屆世足賽，受到卡達有侵犯人權的紀錄而引發外界議論，不過，也因此讓他重新吸引媒體目光，最近貝克漢參加一個「Podcast」節目，暢談自己家人

世足賽／法國20萬人連署重賽決賽 阿根廷回應：別哭了

法國人針對世界盃決賽PK大戰中輸給阿根廷結果不滿意，鑑於這種不滿情緒，發起了一項通過網路簽名請願重賽世界盃決賽的活動，有超過20萬人簽名，但同樣阿根廷人反擊了，他們也成立「法國，別哭了」網站來進行連署

世足賽／巴西敗走後重建 鎖定找法國名將席丹帶兵

巴西今年在世足賽賽前被看好，最終於八強賽PK大戰敗給克羅埃西亞，不符合巴西人的預期下，導致教頭蒂特(Tite)下台請辭，如今開始重建的他們，提出新教頭條件是「外籍教練、經驗豐富」，而根據法國媒體「隊報

世足賽／法國球迷控阿根廷進球不算 光頭裁判回擊：不要雙標

卡達世界盃足球賽已經落幕，法國衛冕失利後，仍不斷批評裁判的判決，認為阿根廷第3顆進球違規，對此波蘭「光頭裁判」馬西尼亞克（Szymon Marciniak）終於打破沉默，認為如果該比照辦理，法國第3顆

世足賽／相隔36年再度奪冠！ 傳阿根廷政府將發行梅西紀念鈔

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）征戰五屆世界盃，終於在今年首度捧起金盃，這也是阿根廷自1986年後再度拿下冠軍。如今根據外媒報導，阿根廷中央銀行考慮發行面額1000披索（約新台幣176元）的

世足賽／梅西妻捧盃照被老友搶鏡 阿奎羅：是我搞砸了

梅西安托內雅在世界盃決賽捧盃的照片成為熱話，因為美斯的老友阿奎羅「亂入」成背景，從後注視着安托內雅，令這張照片彷彿充滿故事！阿奎羅昨日（22日）在社交網站回應網友提問，承認自己搞砸了安托內雅的照片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。