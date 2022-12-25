世足賽／巴西敗走後重建 鎖定找法國名將席丹帶兵

巴西今年在世足賽賽前被看好，最終於八強賽PK大戰敗給克羅埃西亞，不符合巴西人的預期下，導致教頭蒂特(Tite)下台請辭，如今開始重建的他們，提出新教頭條件是「外籍教練、經驗豐富」，而根據法國媒體「隊報」最新報導，法國名將席丹(Zinedine Zidane)將是主要候選人之一。

事實上，先前傳言席丹可能接掌決賽落敗的法國隊，但法國足協方面傾向續任德尚(Didier Deschamps)，使得席丹接手可能性變小。

席丹與德尚一樣是1998年世足賽法國冠軍成員之一，2006年世足賽法國與義大利決賽，發生著名席丹「頭槌」義大利後衛馬特拉齊（Marco Materazzi）事件 ，最終法國敗下陣來，席丹也從球員生涯退役，轉而成為教練。2016年正式成西甲豪門皇馬隊教頭，2018年解任後，2019年再度重新執教皇馬，2021年再卸任。

席丹曾是巴西人剋星，1998年世足賽決賽，他就以兩個進球，助法國以3：0打敗巴西首度稱霸。因此巴西人確實也期待讓席丹接手，讓他來著手改變球隊，至於最後是否會如願，就看席丹會不會點頭了。