世足賽／法國20萬人連署重賽決賽 阿根廷回應：別哭了

法國人針對世界盃決賽PK大戰中輸給阿根廷結果不滿意，鑑於這種不滿情緒，發起了一項通過網路簽名請願重賽世界盃決賽的活動，有超過20萬人簽名，但同樣阿根廷人反擊了，他們也成立「法國，別哭了」網站來進行連署，同樣有超過20萬人簽名，甚至後來居上超越了。

El peor final, también los terminamos cogiendo en la petición.#FranceStopCrying pic.twitter.com/T4EABKAGXm — Beto⭐⭐⭐ (@CarpintroReborn) December 24, 2022

這是阿根廷國家隊追隨者所成立的網站，來回應法國人重賽提議，發起的阿根廷帳號valentin gomez表示，「如果法國人正在為重賽世界盃決賽募集簽名，我建議我們阿根廷人也要團結起來募集簽名，讓法國人停止哭泣。」

網站短短幾個小時，就已有超過3萬個簽名，甚至目前也已超過支持重賽網站的簽名連署。阿根廷網友表示，「阿根廷是當之無愧的冠軍。」、「自從我們在世界盃決賽中擊敗他們後，法國人就一直在哭泣、抱怨和不接受阿根廷是世界冠軍。」、「如果不是姆巴佩，他們連PK大戰都進不了。」