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48歲身材不走樣！貝克漢爆妻25年每餐只吃相同食物

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48歲身材不走樣！貝克漢驚爆妻子25年來每餐只吃相同食物

聯合新聞網／ 綜合報導
維多莉亞48歲仍保持身材。 維多莉亞IG
維多莉亞48歲仍保持身材。 維多莉亞IG

前英國「足球金童」貝克漢(David Beckham)因代言本屆世足賽，受到卡達有侵犯人權的紀錄而引發外界議論，不過，也因此讓他重新吸引媒體目光，最近貝克漢參加一個「Podcast」節目，暢談自己家人，其中一段提及妻子前「辣妹合團」成員維多莉亞(Victoria Beckham)內容，說她25年來每餐只吃相同的食物，就是烤魚與清蒸蔬菜這兩樣，到現在從沒改變過。

「貝嫂」維多莉亞雖不再從事演藝事業，不過，由於個人2003年開始創立「VB」這時尚品牌，依舊要以光鮮亮麗的一面，面對外界，因此對身材相當重視，25年來如一日，48歲仍是當年模樣，身材不走鐘。

貝克漢則是一個美食主義者，他說，「我非常喜好食物和葡萄酒，當我吃到美味的食物時，希望每個人都嘗試一下。」但他繼續說，「她可能唯一一次分享我盤子裡的食物，是她懷有哈珀(Harper Seven，女兒2011年出生)的時候，這是最令我驚奇的事情。那是我最美好的夜晚之一。我不記得那是什麼食物，但我知道她從那以後就沒有吃過其他的東西。」

看來即使身家萬貫，名人的背後，還是有不為人知的辛酸。但從維多莉亞在IG上傳全家福照片，就可知她仍是多麼愛護家庭的女人。

25年前維多莉亞在台上演出。 路透
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