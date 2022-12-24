世足賽／法國球迷控阿根廷進球不算 光頭裁判回擊：不要雙標

卡達世界盃足球賽已經落幕，法國衛冕失利後，仍不斷批評裁判的判決，認為阿根廷第3顆進球違規，對此波蘭「光頭裁判」馬西尼亞克（Szymon Marciniak）終於打破沉默，認為如果該比照辦理，法國第3顆進球也該被取消。

根據法國媒體《隊報》報導指出，梅西（Lionel Messi）延長賽為阿根廷攻進第3球時，有2位情緒亢奮的阿根廷球員衝進場中，近期有超郭20萬名法國球迷在網路聯署，想以裁判出錯為由，要求國際足總（FIFA）讓冠軍戰重踢。

對此馬西尼亞克做出反擊，在記者會秀出一張照片，聲稱是法國姆巴佩（Kylian Mbappe）第3次進球時的情況，「法國人沒有提到這張照片，可以看到當姆巴佩進球時，球場上也有7名法國人。」

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:



"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/MW6y73iiLN — Zach Lowy (@ZachLowy) 2022年12月23日

馬西尼亞克也強調這場比賽吹罰尺度沒問題，他更直言，「不論阿根廷還是法國，雙方延長賽進球時都有替補球員進場慶祝，賽後才挑毛病說不過去。」