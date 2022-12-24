世足賽／梅西妻捧盃照被老友搶鏡 阿奎羅：是我搞砸了

梅西（Lionel Messi）太太安托內雅（Antonella Roccuzzo）在世界盃決賽捧盃的照片成為熱話，因為美斯的老友阿奎羅（Sergio Aguero）「亂入」成為背景，從後注視着安托內雅，令這張照片彷彿充滿故事！阿奎羅昨日（22日）在社交網站回應網友提問，承認自己搞砸了安托內雅的照片。

阿根廷在周日決賽擊敗法國捧世界盃，賽後阿根廷球員的家人朋友都入場內慶祝，爭相與大力神盃合照。阿根廷隊長梅西的太太安托內雅，在社交網站分享她雙手捧住獎盃的照片。

眼利的網友發現，安托內雅身後有張模糊的臉孔。有網友找到張背景沒有模糊的版本，發現那人正是阿奎羅。跟梅西相識20年的阿奎羅，在後面正注視着安托內雅，令這張捧盃相突然間充滿故事！究竟阿奎羅望住的是安托內雅、大力神盃，抑或鏡頭外的梅西？

有網友在社交網站直接問當事人，問阿奎羅被攝入鏡當時正在想什麼。阿奎羅昨日回應：「是我搞砸了照片，可憐的安托內雅。」並附上笑喊的表情符號。阿奎羅表示他跟兒子正排隊跟獎盃拍照。他還分享了一張兩父子一起捧住大力神盃的照片。

在世界盃決賽後，阿奎羅還有一張跟安托內雅同框的照片，這張就不是「亂入」而是兩人正正經經地跟梅西的自拍照。阿奎羅坐在中間，左手攬住梅西，右手拿住手機。這張照片的亮點是阿奎羅的手機屏幕。他在社交網站留言：「令人難以置信，我手機那刻的時間剛好是10時10分。」梅西是阿根廷10號球衣的主人。

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文章授權轉載自《香港01》