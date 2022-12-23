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世足賽／姆巴佩爭議發言後遭阿根廷球迷羞辱 法財長斥沒品

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
姆巴佩。 路透社
姆巴佩。 路透社

法國財政部長勒麥爾表示，阿根廷球迷慶祝該國於2022卡達世界盃足球賽奪冠的遊行中，對法國前鋒姆巴佩有令人反感的嘲諷行為，如此行徑很「沒品」，國際足球總會應展開調查。

姆巴佩（Kylian Mbappe）先前受訪時，說出「南美洲足球不如歐洲」的言論引發爭議，也惹毛阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）。阿根廷奪下世界盃冠軍後，球隊於休息室大肆慶祝，馬蒂內茲卻讓全隊為姆巴佩「默哀」一分鐘。

當阿根廷國家隊回到家鄉，參加慶祝奪冠的遊行時，馬蒂內茲手上抱著「哭哭臉」姆巴佩娃娃，更有球迷焚燒一片上頭貼有姆巴佩照片和十字架的假棺材板。

此外，法國在世界盃決賽歷經PK大戰最終不敵阿根廷後，法國足球協會（French Football Federation）和一個反種族歧視的機構，對於在社群媒體向姆巴佩及其隊友發表涉及種族歧視侮辱言論的人士，將提出相關法律訴訟。

當被問到對於阿根廷球迷侮辱姆巴佩一事有何感想時，勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴媒體說，那樣的行為很「沒品」，並公開質問國際足球總會（FIFA）是否應該調查這些事件。

勒麥爾說：「FIFA在幹嘛？體育講求的就是公平競爭，是要展示對其他人、對輸家的尊重。」

姆巴佩24歲生日當天，有數百萬人湧上阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭，盛大歡迎梅西（Lionel Messi）擔任隊長的阿根廷國家隊凱旋歸來。

姆巴佩和其他構成法國隊主力的非裔球員，在社群媒體受到一小部分自家球迷的種族歧視言辭辱罵。

SOS反種族主義協會（SOS Racisme）把超過100條有仇恨言論的發文截圖，並對那些躲在螢幕後罵人者提起刑事訴訟。法國足球協會也做了一樣的事。

SOS反種族主義協會秘書長埃邦格（HermannEbongue）說道：「這表達出一種極右翼的意識形態，即是認為這些人不應該被視為法國人。」

他還提到，在PK大戰中攻門失敗的柯曼（KingsleyComan）和曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）被辱罵得最慘，還有一些球員已經將他們社群媒體帳號的留言區關閉。

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