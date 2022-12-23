世足賽／梅西未來決定了！他願意繼續留在「法國」踢球

率阿根廷決賽打敗法國奪下今年世足賽冠軍，同時也奪下金球獎現年35歲的梅西(Lionel Messi)，足球生涯來到另一高峰，即使可能不再踢世足賽，但他仍繼續他的職業生涯，同時傳出已做出決定，據法國「巴黎人報」獨家報導、西班牙「阿斯報」也證實這項消息，梅西在世足賽期間已同意繼續為法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼隊延長效命一年，繼續與姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬爾（Neymar）合作。

梅西是於2021年8月離開長年效命的西甲巴塞隆納隊，轉投入巴黎聖日耳曼隊，當時引起相當大的轟動，他淚別前東家，以年薪3500萬歐元(約11.5億元台幣)，簽下2+1年合約，該合約兩年期部分於2023年6月到期，據報導，梅西如今提前決定同意繼續執行延長的一年合約。

在C羅(Cristiano Ronaldo)傳出可能以年薪高達2億歐元(約64億台幣)轉戰阿拉伯聯賽下，雖年薪顯然要比梅西高出數倍，然而一旦脫離歐洲頂級陣容，無緣再參加歐州冠軍聯賽爭冠，等於職業生涯無法再發光發熱，有如當年貝克漢(David Beckham)加入美國大聯盟，就等著退休；但對於梅西來說，留在歐洲頂級球隊，還是可以大放異彩，他目前為巴黎聖日耳曼隊效命19場，一共踢進12球，表現得到球隊肯定。