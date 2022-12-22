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世足賽／偽裝成法國球迷！阿根廷上空女：我成功逃離卡達了

聯合新聞網／ 綜合報導

在本屆世足賽阿根廷擊敗法國奪冠時，被電視鏡頭拍到脫掉上衣，露出重點部位慶祝奪冠的兩位女球迷，一度傳出可能會遭到卡達當局以違反當地習俗為由，恐把她們兩人抓起來關，但據西班牙「馬卡報」報導，其中一名女性IG從限動中表示，「我逃離卡達了，偽裝成失敗者。」

馬卡報指出，其中一位女性IG用戶名是「@noe.dreams1」，確認她成功登上了離開卡達的飛機並到達了歐洲。另外還有一個IG帳號「@milubarbiie」，兩個帳號均是有不少兩人的性感照片，且從稍早限動中，證實兩人事先準備，也就是說早就計劃好，要在阿根廷奪冠時，脫掉上衣慶祝了。

有趣的是，雖從護照證實是阿根廷人，但其中一名女子卻穿著印有「PARIS」的外套，難怪要說自己是「偽裝成失敗者」。

在做出上空脫衣舉動後，兩人一時之間成了受到注目的人物，然而由於一度失聯，被誤認為已被卡達當局逮捕，不過，從IG限動中，證實兩人沒事。

其實，卡達當局一直未宣布要逮捕這兩人。

兩人在飯店就做好重要部位彩繪，再到達球場看球：

其中一名女子穿著「PARIS」外套，偽裝成法國球迷：

手持阿根廷護照女球迷：

世足彩蛋 卡達世足

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