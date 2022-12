世足賽／偽裝成法國球迷！阿根廷上空女：我成功逃離卡達了

在本屆世足賽阿根廷擊敗法國奪冠時,被電視鏡頭拍到脫掉上衣,露出重點部位慶祝奪冠的兩位女球迷,一度傳出可能會遭到卡達當局以違反當地習俗為由,恐把她們兩人抓起來關,但據西班牙「馬卡報」報導,其中一名女性IG從限動中表示,「我逃離卡達了,偽裝成失敗者。」

馬卡報指出,其中一位女性IG用戶名是「@noe.dreams1」,確認她成功登上了離開卡達的飛機並到達了歐洲。另外還有一個IG帳號「@milubarbiie」,兩個帳號均是有不少兩人的性感照片,且從稍早限動中,證實兩人事先準備,也就是說早就計劃好,要在阿根廷奪冠時,脫掉上衣慶祝了。

有趣的是,雖從護照證實是阿根廷人,但其中一名女子卻穿著印有「PARIS」的外套,難怪要說自己是「偽裝成失敗者」。

在做出上空脫衣舉動後,兩人一時之間成了受到注目的人物,然而由於一度失聯,被誤認為已被卡達當局逮捕,不過,從IG限動中,證實兩人沒事。

其實,卡達當局一直未宣布要逮捕這兩人。

“Topless Argentinian fan faces jail time in Qatar after stripping off to celebrate her team's dramatic World Cup final victory, before being escorted from the stadium.” pic.twitter.com/pIDduCohp7