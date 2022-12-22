快訊

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／率阿根廷奪冠後 傳梅西與大巴黎續約

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
剛奪得世界盃足球賽冠軍的阿根廷球星梅西已與巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）達成協議，將待在陣中至少到2023-24球季。 路透社
剛奪得世界盃足球賽冠軍的阿根廷球星梅西已與巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）達成協議，將待在陣中至少到2023-24球季。 路透社

法國「巴黎人日報」今天報導，剛奪得世界盃足球賽冠軍的阿根廷球星梅西已與巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）達成協議，將待在陣中至少到2023-24球季。

路透社報導，35歲司職前鋒的梅西（Lionel Messi）曾拿下7座金球獎（Ballon D'Or），他18日剛率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽決賽PK大戰後擊敗法國奪冠。

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導說：「12月初，有關人員在世界盃期間達成了一項協議，（讓梅西）待在巴黎聖傑曼至少再一個球季。」

這篇報導沒有引述消息來源。巴黎聖傑曼未立即回覆置評要求。

巴黎聖傑曼總裁阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）本月曾說，梅西對這支法國足球甲級聯賽（Ligue1）冠軍球隊感到很滿意，又說他們在世界盃後將討論續約。

梅西本季替巴黎聖傑曼進了12球並送出14次助攻。

「巴黎人日報」與法國媒體RMC Sport報導，世界盃落幕，梅西在休息後歸隊時，將與阿爾赫萊菲等巴黎聖傑曼隊高層開會。

法新社提到，梅西先前整個職業生涯都待在西甲勁旅巴塞隆納（FC Barcelona），他2021年轉會巴黎聖傑曼，簽了兩個球季的合約，並有續約一年的選擇權。

梅西效力於巴塞隆納時，在2006年、2009年、2011年與2015年贏得4次歐洲冠軍聯賽（EuropeanChampions League）冠軍，並獲得10次西班牙甲級足球聯賽（La Liga）冠軍。

世足球星 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／堅持30年的夢想！梅西感性長文回首崎嶇奪冠路

世足賽／門將抱姆巴佩娃娃、梅西收到忍者龜 阿根廷遊行繼續敗人品

世足賽／「梅西」商標在中國被駁回 不肖商人也搶申請「球王梅西」

梅西6年前幫阿根廷足總付員工欠薪、全額負擔旅費！劉曉波罹肝癌他「特急件」慰問

相關新聞

世足賽／遭批獨善其身 姆巴佩精神喊話畫面粉碎質疑

法國今年在卡達世足賽挑戰衛冕失利後，儘管返國後仍是受到球迷的熱情接待，不過也不乏針對當家球星姆巴佩（Kylian Mba...

世足賽／錯失金盃球員遭辱 法足協嗆告

世界盃足球賽落幕，帶領阿根廷奪下暌違卅六年世足金盃的梅西，昨天在個人社群分享足球生涯紀錄影片與奪冠心得，引起高度關注；未...

世足賽／率阿根廷奪冠後 傳梅西與大巴黎續約

法國「巴黎人日報」今天報導，剛奪得世界盃足球賽冠軍的阿根廷球星梅西已與巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）達...

世足賽／姆巴佩24歲生日笑了 外媒曝驚人數據：他才正要開始

卡達世足落幕，阿根廷如願以償抱回大力神盃，衛冕失敗的法國卻抱憾而歸，連拿下金靴獎的天才球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在頒獎時都板著一張臉，完全沒有得獎的喜悅，昨（20）日姆巴佩迎來24歲生日

世足賽／堅持30年的夢想！梅西感性長文回首崎嶇奪冠路

卡達世足落幕，35歲的梅西（Lionel Messi）率領阿根廷奪下冠軍，在退休前拼上最後一塊成就拼圖，稍早梅西也在個人Instagram上發表感性長文，感嘆終於完成30年來的夢想，並且由衷的感謝大家

世足賽／澳洲球員想換姆巴佩球衣遭拒絕 吉魯更使出「絕招」

卡達世足落幕，澳洲前鋒庫明斯（Jason Cummings）日前在脫口秀上分享世足賽趣事，透露了原本想和法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）和吉魯（Olivier Giroud）交換球衣，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。