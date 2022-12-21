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世足賽／不QQ了！姆巴佩24歲生日笑了 外媒曝驚人數據：他才正要開始

聯合新聞網／ 綜合報導
法國明星前鋒姆巴佩迎來24歲生日。圖截自／Twitter Kylian Mbappé
法國明星前鋒姆巴佩迎來24歲生日。圖截自／Twitter Kylian Mbappé

卡達世足落幕，阿根廷如願以償抱回大力神盃，衛冕失敗的法國卻抱憾而歸，連拿下金靴獎的天才球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在頒獎時都板著一張臉，完全沒有得獎的喜悅，昨（20）日姆巴佩迎來24歲生日，終於「笑了」。

昨日姆巴佩迎來24歲生日，在個人社群網站上發文，感謝大家給他的祝福，並搭配上一張在吹蠟燭的照片，讓眾人直呼姆巴佩終於笑了。

2018年世界盃，不到20歲姆巴佩在就已經是冠軍班底成員，除了幫助法國拿下冠軍外，個人也斬獲了最佳新秀獎，已成為明日之星。今年賽季雖無緣二連霸，但他個人踢進了8球，拿下金靴獎，並以總共12球和梅西並列現役球員中進球數最多的，如今24歲的他超越梅西指日可待。

外媒就整理了姆巴佩的各項數據，他在世界盃中累計出賽14場，踢進12球，拿下一座冠軍、一座金靴獎，並在決賽中完成一次帽子戲法。效力法甲摩納哥、巴黎聖日耳曼共出賽297場踢進217球，奪下12冠。並在最後註解「今天剛滿24歲，他才正要開始。」

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