世足賽／不QQ了！姆巴佩24歲生日笑了 外媒曝驚人數據：他才正要開始

卡達世足落幕，阿根廷如願以償抱回大力神盃，衛冕失敗的法國卻抱憾而歸，連拿下金靴獎的天才球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在頒獎時都板著一張臉，完全沒有得獎的喜悅，昨（20）日姆巴佩迎來24歲生日，終於「笑了」。

昨日姆巴佩迎來24歲生日，在個人社群網站上發文，感謝大家給他的祝福，並搭配上一張在吹蠟燭的照片，讓眾人直呼姆巴佩終於笑了。

2018年世界盃，不到20歲姆巴佩在就已經是冠軍班底成員，除了幫助法國拿下冠軍外，個人也斬獲了最佳新秀獎，已成為明日之星。今年賽季雖無緣二連霸，但他個人踢進了8球，拿下金靴獎，並以總共12球和梅西並列現役球員中進球數最多的，如今24歲的他超越梅西指日可待。

外媒就整理了姆巴佩的各項數據，他在世界盃中累計出賽14場，踢進12球，拿下一座冠軍、一座金靴獎，並在決賽中完成一次帽子戲法。效力法甲摩納哥、巴黎聖日耳曼共出賽297場踢進217球，奪下12冠。並在最後註解「今天剛滿24歲，他才正要開始。」

𝑭𝒐𝒓 𝑴𝒐𝒏𝒂𝒄𝒐 & 𝑷𝑺𝑮

297 games

217 goals

12 trophies



𝑭𝒐𝒓 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆

66 games

36 goals



𝑨𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑪𝒖𝒑

14 games

12 goals

1 trophy

1 Golden Boot

1 hat trick in the final



Kylian Mbappé turns 24 today. He's still just getting started 🤯 pic.twitter.com/aBjp2YaX8U — B/R Football (@brfootball) 2022年12月20日

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