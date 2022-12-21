世足賽／澳洲球員想換姆巴佩球衣遭拒絕 吉魯更使出「絕招」

卡達世足落幕，澳洲前鋒庫明斯（Jason Cummings）日前在脫口秀上分享世足賽趣事，透露了原本想和法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）和吉魯（Olivier Giroud）交換球衣，沒想到除了被拒絕外，吉魯還「假裝聽不懂」。

庫明斯在澳洲小組賽面對法國時替補上場，賽後想和姆巴佩交換球衣，不過姆巴佩跟他說在休息室見，「所以我去了更衣室，工作人員在那裡，我把我的上衣給了他，10分鐘後他拿著我的球衣出來，說『不，絕對不行，他（姆巴佩）不想換。』」庫明斯說。

當庫明斯放棄要回更衣室的時候，剛好遇到吉魯，於是他就和他說「我是你的超級粉絲，我能和你換球衣嗎？」沒想到吉魯只是從他身旁走過，假裝聽不懂英語，可是他已經效力英超超過10年。

澳洲在小組賽中突圍晉級，不過在淘汰賽第一場就強碰冠軍隊阿根廷，最後以2:1輸球，本屆止步於16強。

澳洲前鋒庫明斯（Jason Cummings）（左）在對法國一役替補上陣。 美聯社

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