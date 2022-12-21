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世足賽／門將抱姆巴佩娃娃、梅西收到忍者龜 阿根廷遊行繼續敗人品

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）帶著「姆巴佩娃娃」一同遊行。截圖自／Twitter ClutchPoints
阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）帶著「姆巴佩娃娃」一同遊行。截圖自／Twitter ClutchPoints

阿根廷在決賽中擊敗法國，風光抱回大力神盃，門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也拿下金手套獎，不過這位門將可是爭議滿滿，除了獲獎時做出的不雅動作外，後續更有失言風波，如今他還拿著法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）的娃娃一同遊行，再度引發爭議。

馬丁尼茲在PK大戰擋下兩球，賽後打敗呼聲最高的克羅埃西亞門神瓦科維奇（Dominik Livakovic），沒想到頒獎時做出脫序行為，將獎盃放在褲襠處進行「慶祝」，當時他解釋是因為「法國人噓我」。

此外，他在更衣室慶祝時，大喊「為死去的姆巴佩默哀1分鐘。」消息一出再度引發討論。近日在阿根廷遊行時他也帶上印有姆巴佩頭像的娃娃，又把自己推到輿論尖口。姆巴佩過去受訪時曾說「巴西、阿根廷在南美洲並沒有相同的水平，足球不如歐洲」，被猜測是馬丁尼茲如此「痛恨」姆巴佩的原因。

「姆巴佩」不只出現在馬丁尼茲手上，遊行當中，梅西也收到從遠處拋過來的娃娃，翻過來一看竟然是「忍者龜」，而姆巴佩一直以來都被說像是忍者龜，讓收到娃娃的梅西不禁會心一笑，然後丟回去。

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