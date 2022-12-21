世足賽／梅西抱金盃坐車頂 下秒整排球員差點「遭電線勒脖」

2022年卡達世界盃足球賽圓滿落幕，阿根廷以4：2擊敗法國，睽違36年奪下冠軍。然而，阿根廷國家隊凱旋歸國後，球員們搭乘敞篷巴士上街遊行，結果卻差點被架空的電線勒住，現場畫面相當驚人，所幸坐在車頂的五人反應都很快。

從推特影片可以看見，當時已經是阿根廷的午夜，但街道兩旁還是擠滿民眾，非常熱情地迎接球員們返國。不過，當敞篷巴士轉彎時，坐在車頂的梅西（Lionel Messi）、德保羅（Rodrigo De Paul）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、迪馬利亞（Angel Di Maria）和奧塔門迪（Nicolas Otamendi）卻差點被電線勒住。

所幸這五人反應都夠快，當下立刻低下頭並彎腰，才沒有被架空的電線勒住，但坐在最外側的帕雷德斯，他的帽子卻被掃掉了。雖然這場小插曲沒有造成意外發生，但每個人的臉上都露出驚魂未定的表情，趕緊拉住身旁的隊友，幾秒後才繼續向粉絲們揮揮手。

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 2022年12月20日

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