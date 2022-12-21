快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

打炒房5重拳修法首排審 業者與民意拔河下會被「閹割」嗎？

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

世足賽／梅西、姆巴佩星盤解密！唐綺陽見神奇巧合 論點再次被驗證

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西（左）、姆巴佩（右）。 美聯社、路透
梅西（左）、姆巴佩（右）。 美聯社、路透

2022年卡達世界盃足球賽圓滿落幕，阿根廷以4：2擊敗法國，睽違36年再度奪冠。對此，星座專家唐綺陽在臉書上發文，解密梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）的星盤，結果發現兩人的火星都是弱勢位，驗證「弱勢位一點都不弱」的論點。

唐綺陽在臉書上發文，提到自己其實沒有在瘋世足，但家裡樓下剛好有個露天小酒吧，最近生意非常好，一群人一起看球賽、聊天，氣氛很好。她認為平常店裡客人看球賽的聲音不大，但冠軍戰那晚簡直是瘋了，「一陣陣歡呼與尖叫聲，在細雨的深夜裡顯得格外驚人，連十幾層樓高、隔幾道牆內的我都聽得一清二楚！」

尖叫聲引起唐綺陽的好奇，她上網一查才知道「果然是場精彩的決賽啊！」她感性表示，「這個新舊能量交接的時節，連一場運動比賽都如此清晰具體地描繪，『新舊交替』的劇情，老將光榮退場，新生代也以優異表現接棒，未來令人充滿期待」。

唐綺陽認為不管是支持阿根廷還是法國，這都是一場未來不會再有、了無遺憾的精彩比賽，「這正是『交接時段』才有的特色喔，只有這時段才有這種神奇與精彩，過了不會再有『因為都變得平常了』，大家請好好感受這陣子生命中發生的一切，都有這特色，好好品嚐吧！」

梅西和姆巴佩的火星都是弱勢位。圖擷自唐綺陽占星幫
梅西和姆巴佩的火星都是弱勢位。圖擷自唐綺陽占星幫
然而，唐綺陽解密梅西和姆巴佩的星盤，發現兩位球王的「火星都是弱勢位」，梅西的火星在巨蟹，姆巴佩的火星在天秤。她直言「簡直不要太神奇，都是弱勢位耶…！再次驗證『弱勢位一點都不弱』的論點，行星在弱勢位其實是另類的『超特別、超強』的意思，他們的火星印證我的論點（運動員是火星的行業，所以火星很關鍵）」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

世足球星 卡達世足 梅西 姆巴佩

延伸閱讀

世足賽／梅西捧獎盃照破IG最多讚紀錄 「世界紀錄蛋」發聲引戰

世足賽／阿根廷世足奪冠歸國 球迷漏夜排隊一睹英雄風采

世足賽／「為姆巴佩默哀」 阿根廷門將馬丁尼茲失言挨批

世足賽／冠軍戰「帽子戲法」 姆巴佩遺憾抱金靴

相關新聞

世足賽／梅西捧獎盃照破IG最多讚紀錄 「世界紀錄蛋」發聲引戰

2022年FIFA卡達世界盃由阿根廷國家代表隊勝出，隊長梅西（Lionel Messi）在自己的IG發布一系列自己拿著大...

世足賽／梅西最後一舞 阿根廷教頭心中藏完美劇本

阿根廷與法國今晚11點決戰世足賽冠軍戰，35歲的梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後一舞，阿根廷教頭卡帕尼（L...

世足賽／不讓流浪漢成遊行局外人 阿根廷球迷暖心贈梅西球衣

2022卡達世足落幕，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）帶著「大力神盃」歸國，舉國上下歡騰，吸引600萬民眾參與慶祝遊行，在遊行中出現暖心一幕，一名球迷將梅西的球衣，贈與無家可歸的流浪漢，讓他

世足賽／梅西、姆巴佩星盤解密！唐綺陽見神奇巧合 論點再次被驗證

2022年卡達世界盃足球賽圓滿落幕，阿根廷以4：2擊敗法國，睽違36年再度奪冠。對此，星座專家唐綺陽在臉書上發文，解密梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）的星盤，結果發現兩人的火星都是弱勢位，驗證「弱勢位一點都不弱」的論點。

世足賽／梅西6年前幫阿根廷足總付員工欠薪、全額負擔旅費！劉曉波罹肝癌他「特急件」慰問

阿根廷「球神」梅西備受全球球迷喜愛，不只是因為球技高超，更是因為他的心思細膩，不少貼心的事蹟為人津津樂道。

世足賽／愛家好爸爸典範 梅西戰靴藏「神秘數字」

梅西（Lionel Messi）帶領阿根廷奪下睽違36年的世界盃冠軍，自己也光榮抱回金球獎，全世界都在關注這位球王的一舉一動，近日梅西戰靴上的「神秘數字」引發了討論。 梅西鞋子右腳外側印有「Th

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。