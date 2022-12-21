世足賽／梅西、姆巴佩星盤解密！唐綺陽見神奇巧合 論點再次被驗證

2022年卡達世界盃足球賽圓滿落幕，阿根廷以4：2擊敗法國，睽違36年再度奪冠。對此，星座專家唐綺陽在臉書上發文，解密梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）的星盤，結果發現兩人的火星都是弱勢位，驗證「弱勢位一點都不弱」的論點。

唐綺陽在臉書上發文，提到自己其實沒有在瘋世足，但家裡樓下剛好有個露天小酒吧，最近生意非常好，一群人一起看球賽、聊天，氣氛很好。她認為平常店裡客人看球賽的聲音不大，但冠軍戰那晚簡直是瘋了，「一陣陣歡呼與尖叫聲，在細雨的深夜裡顯得格外驚人，連十幾層樓高、隔幾道牆內的我都聽得一清二楚！」

尖叫聲引起唐綺陽的好奇，她上網一查才知道「果然是場精彩的決賽啊！」她感性表示，「這個新舊能量交接的時節，連一場運動比賽都如此清晰具體地描繪，『新舊交替』的劇情，老將光榮退場，新生代也以優異表現接棒，未來令人充滿期待」。

唐綺陽認為不管是支持阿根廷還是法國，這都是一場未來不會再有、了無遺憾的精彩比賽，「這正是『交接時段』才有的特色喔，只有這時段才有這種神奇與精彩，過了不會再有『因為都變得平常了』，大家請好好感受這陣子生命中發生的一切，都有這特色，好好品嚐吧！」

梅西和姆巴佩的火星都是弱勢位。圖擷自唐綺陽占星幫 然而，唐綺陽解密梅西和姆巴佩的星盤，發現兩位球王的「火星都是弱勢位」，梅西的火星在巨蟹，姆巴佩的火星在天秤。她直言「簡直不要太神奇，都是弱勢位耶…！再次驗證『弱勢位一點都不弱』的論點，行星在弱勢位其實是另類的『超特別、超強』的意思，他們的火星印證我的論點（運動員是火星的行業，所以火星很關鍵）」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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