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世足賽／愛家好爸爸典範 梅西戰靴藏「神秘數字」

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西鞋子上印有小孩生日及老婆名字縮寫。 歐新社
梅西鞋子上印有小孩生日及老婆名字縮寫。 歐新社

梅西（Lionel Messi）帶領阿根廷奪下睽違36年的世界盃冠軍，自己也光榮抱回金球獎，全世界都在關注這位球王的一舉一動，近日梅西戰靴上的「神秘數字」引發了討論。

梅西鞋子右腳外側印有「Thiago 02 11 12」和「Mateo 11 09 15」是他大兒子和二兒子的名字與生日，左腳外側則印有「Ciro 10 03 18」和「ANTO」則是他小兒子的生日以及老婆安托妮雅（Antonella Roccuzzo）姓名的縮寫，從這個小細節就能看出梅西多麼愛家。

在鞋子內側部分，則印有他的背號10以及阿根廷的國旗，鞋子的背面也有他的背號，左右腳各有Adidas的標誌及梅西個人的標誌。

梅西世界盃賽事期間所穿的戰靴是Adidas X Speedportal Leyenda系列，這雙鞋子有50%是用回收材料製成的，強調輕便靈巧，方便快速加速，除了顯眼的金色鞋底外，Adidas也特別替梅西客製了專屬他的戰靴。

世足球星 卡達世足 阿根廷 梅西

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