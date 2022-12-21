世足賽／卡達世足轉播 登MOD收視年度總冠軍

2022世界盃足球賽19日劃下句點，台灣轉播總代理MOD愛爾達電視繳出漂亮成績單，今年世足登上MOD收視年度總冠軍、廣告營收超越東京奧運50%，自營OTT串流影音服務訂閱數超越東京奧運70%。

愛爾達發布新聞稿說明，世足64場比賽，只要非凌晨時段轉播，收視率皆有破1的優異表現。話題不斷的最後2戰，摩洛哥與克羅埃西亞的季軍戰於上半場互轟，收視率一度飆至2；冠軍戰當阿根廷踢進第2球時，收視率再創淘汰賽新高的2.62。

愛爾達指出，今年世足全民瘋博弈，帶起收視熱潮，加上足球賽事特性，半場休息廣告大受業主青睞。愛爾達世足全賽事200小時轉播的累積廣告營收，超越去年東京奧運550小時的累積廣告營收，成長幅度超過5成。

除電視轉播繳出亮眼成績外，民眾收視習慣的改變及獨家全賽事轉播的完整性優勢，讓愛爾達所屬串流平台ELTA.tv訂閱戶數再創新高。愛爾達原本就以超越東京奧運最高峰作為營運目標，開幕第4天已成功達標，最終比東京奧運成長70%。

網路討論也是本次世足賽的一大亮點，愛爾達在Facebook與YouTube平台上，創造出5.75億人次的世足話題觸及。即時短片、新聞報導、花絮締造8100萬點閱數，相較2018年俄羅斯世足賽成長3.2倍以上；愛爾達的社群訂閱粉絲數更一舉突破200萬大關。

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