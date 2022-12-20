快訊

中山女高樂旗隊寒流「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿 校方回應了

獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

失聯23天被救回！蔡依林恩師張勝豐怒揭「遭設局借300萬高利貸」

世足賽／阿根廷世足奪冠歸國 球迷漏夜排隊一睹英雄風采

中央社／ 布宜諾斯艾利斯20日綜合外電報導
成千上萬的阿根廷熱情球迷接機。 法新社
成千上萬的阿根廷熱情球迷接機。 法新社

成千上萬的熱情球迷漏夜在布宜諾斯艾利斯的伊塞薩機場（Ezeiza Airport）排隊，等著一睹奪下2022卡達世界盃足球賽冠軍的阿根廷國家隊成員的風采。

美聯社報導，當地時間凌晨2時40分，以梅西（Lionel Messi）為首的阿根廷隊員帶著微笑走下飛機，步上當局替這群國家英雄精心鋪上的紅毯。

第一位下機的是抱著冠軍金盃大力神盃的梅西，接著是總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），當兩人走過一處寫著「謝謝，冠軍們」標語前時，總教練卡洛尼手摟著梅西。

現場有阿根廷當地的「蒼蠅」樂團（LA MOSCA）演唱著這次卡達世界盃阿根廷球迷哼唱的非官方國歌Muchachos，歡迎這些載譽歸國的英雄。

這些冠軍足球隊員步上一輛敞篷巴士，在等待隊友上車前往阿根廷足球協會中心前，還可以看到梅西等多名隊員嘴巴哼唱著Muchachos。這些球員將在阿根廷足球協會中心稍事休息數小時。

球員們還上傳了返國機艙內的照片。冠軍金盃在機上由梅西拿著。球員泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）在IG上傳了一張冠軍金盃繫著安全帶穩穩在座位上，彷彿是另一名乘客的照片。

阿根廷政府昨天下午緊急宣布20日定為國定假日，球員今天中午將乘坐敞篷巴士在首都布宜諾斯艾利斯繞行市中心，最後將前往地標方尖碑，預計將會有數百萬人上街頭大肆慶祝。

布宜諾斯艾利斯一家報攤掛上寫著「榮耀加冕」的布條，「號角報」（Clarin）和「新聞報」（LaPrensa）等日報都向梅西和他的隊友為阿根廷睽違36年再度奪冠表達滿滿的「感謝」，這是阿根廷史上第3座世足冠軍獎盃。

阿根廷奪冠英雄梅西(左)歸國。 美聯社
阿根廷奪冠英雄梅西(左)歸國。 美聯社

阿根廷隊坐上遊覽車接受歡呼。 路透社
阿根廷隊坐上遊覽車接受歡呼。 路透社

阿根廷隊坐上遊覽車接受歡呼。 路透社
阿根廷隊坐上遊覽車接受歡呼。 路透社

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／梅西世界盃奪冠IG貼文獲5500萬讚 「又贏」C羅

絕世復仇？《戰神》模組惡搞姆巴佩、梅西拳腳相向 法國世足輸的遊戲裡討回來

他驚梅西比賽中根本「散步整場」 網友笑：上廁所都被盯防

世足賽／謙卑、再謙卑！梅西生涯一舉動 說明他為何受人愛戴

相關新聞

世足賽／阿根廷世足奪冠歸國 球迷漏夜排隊一睹英雄風采

成千上萬的熱情球迷漏夜在布宜諾斯艾利斯的伊塞薩機場（Ezeiza Airport）排隊，等著一睹奪下2022卡達世界盃足...

世足賽／謙卑、再謙卑！梅西生涯一舉動 說明他為何受人愛戴

世足賽畫下句點，梅西(Lionel Messi)助阿根廷贏得最後冠軍，他的表現無與倫比，即使未能贏得進球最多的「金靴獎」，但最佳球員「金球獎」實至名歸，然而相較於其他球員不同的是，梅西是受到全球最多人

世足賽／上空脫光祝阿根廷奪冠女性正面照曝光 網歪樓：身材臉蛋均棒

在阿根廷奪得2022卡達世界盃足球賽冠軍後，電視轉播無意間拍到女球迷上空慶祝，由於違反卡達習俗規定，傳出可能會被卡達政府抓去關；如今有更多正面照片曝光，而且不只有一位女性而已，而是有兩位，究竟下場會如

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 西媒爆：阿根廷違規了

2022卡達世界盃足球賽冠軍戰全球矚目，最後由梅西率領的阿根廷擊敗法國舉起大力金盃。但卻有外媒爆出梅西在延長賽時踢進的超前分因有球員「違反規則」，應被視為無效進球。

世足賽／自爆退出法國隊！本澤馬發文「我們的歷史今天結束」

西甲皇馬隊前鋒本澤馬（Karim Benzema）因傷缺席本屆世足賽，還被爆出與法國主帥德尚（Didier Deschamps）不合，昨（19日）是本澤馬的生日，他在個人IG寫下「我們的歷史將在今天結束」，外界認為這是在宣告他將不再替國家隊征戰。

世足賽／梅西最後一舞 阿根廷教頭心中藏完美劇本

阿根廷與法國今晚11點決戰世足賽冠軍戰，35歲的梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後一舞，阿根廷教頭卡帕尼（L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。