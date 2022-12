世足賽／外媒指替補違規梅西進球不算數？安啦！官方說話了

2022卡達世界盃足球賽冠軍戰全球矚目,最後由梅西率領的阿根廷擊敗法國舉起大力金盃。但卻有外媒爆出梅西在延長賽時踢進的超前分時,因有替補球員進入場內「違反規則」,應被視為無效進球。不過,制定足球規則的國際足球總會理事會(IFAB)接受採訪時說話了,這球已被判定為有效進球下,若同時其他人員進場裁判未注意,只要完全沒有干擾到比賽,就不會對結果有任何影響,也就是說,這個進球是完成成立的。

法國體育媒體《隊報》(L'Équipe)率先提出相關照片證據,並發現此規則的媒體;但提出這個證據及規則,並不表示能影響比賽任何結果,主要抗議權是在球隊上面,球隊未在當下提出任何異議,最終比賽結果也確立,事實上,就不會再改變任何結果。

就有如1986年阿根廷馬拉度納在對英格蘭8強賽,被質疑出了「上帝之手」,這件事引起相當大爭論,甚至至今都還在球迷記憶中,但只要比賽一旦確立後,任何事都不會再改變結果,這也是國際足總要確立比賽的威信,事後檢討裁判執法過程,即使發現有錯,也不會進行改判。

For the record according to the rules Messi 2nd goal shouldn't have stood after 2 Argentina's extras were on the pitch during play... but of course the 4th official (who reports even a whisper from the bench to the referee) ignored this. pic.twitter.com/bS5on8RL42