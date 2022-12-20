世足賽／外媒指替補違規梅西進球不算數？安啦！官方說話了

2022卡達世界盃足球賽冠軍戰全球矚目，最後由梅西率領的阿根廷擊敗法國舉起大力金盃。但卻有外媒爆出梅西在延長賽時踢進的超前分時，因有替補球員進入場內「違反規則」，應被視為無效進球。不過，制定足球規則的國際足球總會理事會（IFAB）接受採訪時說話了，這球已被判定為有效進球下，若同時其他人員進場裁判未注意，只要完全沒有干擾到比賽，就不會對結果有任何影響，也就是說，這個進球是完成成立的。

法國體育媒體《隊報》（L'Équipe）率先提出相關照片證據，並發現此規則的媒體；但提出這個證據及規則，並不表示能影響比賽任何結果，主要抗議權是在球隊上面，球隊未在當下提出任何異議，最終比賽結果也確立，事實上，就不會再改變任何結果。

就有如1986年阿根廷馬拉度納在對英格蘭8強賽，被質疑出了「上帝之手」，這件事引起相當大爭論，甚至至今都還在球迷記憶中，但只要比賽一旦確立後，任何事都不會再改變結果，這也是國際足總要確立比賽的威信，事後檢討裁判執法過程，即使發現有錯，也不會進行改判。

For the record according to the rules Messi 2nd goal shouldn't have stood after 2 Argentina's extras were on the pitch during play... but of course the 4th official (who reports even a whisper from the bench to the referee) ignored this. pic.twitter.com/bS5on8RL42 — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 19, 2022

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