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世足賽／梅西世界盃奪冠IG貼文獲5500萬讚 「又贏」C羅

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
梅西。 擷圖自梅西IG
梅西。 擷圖自梅西IG

阿根廷球星梅西率國家隊在2022卡達世界盃足球賽奪冠，表現壓過葡萄牙球星「C羅」羅納度；他在Instagram發布高捧大力神盃英姿照的貼文獲5500萬按讚，讓他在場下又贏C羅一次。

英國「每日郵報」報導，阿根廷在PK戰後擊敗衛冕軍法國，拿下本屆世界盃冠軍。梅西（Lionel Messi）賽後開心在Instagram（IG）連發10張照片慶祝。

梅西的發文在17個小時內，累積獲得超過5200萬個讚，截至目前又增至5500多萬。他的IG帳號追蹤人數更一舉突破4億。

梅西在貼文中說：「世界冠軍！我如此夢寐以求。我太想贏得它，到現在還像在雲端，我真不敢相信...。」

「這項功績屬於全隊，團隊的重要性大於個人；這是所有人為同一個夢想奮戰所展現出來的力量。」

梅西貼文獲得的按讚數，超越羅納度（CristianoRonaldo）11月在IG發布他與梅西一同為法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton）拍攝形象廣告照貼文所獲得的按讚數。

當時是世界盃正式開踢前，照片中兩人下著西洋棋，至今累計吸引約4200萬人按讚。

不過，到目前為止，C羅仍是IG粉絲數最多的人，他的追蹤者多達5億1900萬。

C羅今年11月成為史上首位IG粉絲數突破5億的帳號。梅西的追蹤者人數雖排名第二，但仍遙遙落後C羅。但在IG粉絲數排名前10名的帳號，只有這2位運動員。

世足球星 卡達世足

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