世足賽／上空脫光祝阿根廷奪冠女性正面照曝光 網歪樓：身材臉蛋均棒

在阿根廷奪得2022卡達世界盃足球賽冠軍後,電視轉播無意間拍到女球迷上空慶祝,由於違反卡達習俗規定,傳出可能會被卡達政府抓去關;如今有更多正面照片曝光,而且不只有一位女性而已,而是有兩位,究竟下場會如何?英國「太陽報」指出,後續尚未公布,只不過,網友歪樓,都大讚這兩位女性身材、臉蛋都一級棒。

英國的太陽報先前報導指出,讓阿根廷確定擊敗法國奪冠後,電視轉播的鏡頭轉向瘋狂慶祝的球迷。一名金髮女球迷脫去身上的球衣揮舞,上半身一絲不掛。儘管國外的女性不必穿上卡達傳統的黑色長袍,但依規定上衣必須遮住腹部、肩膀,下半身的服裝必須至少遮到膝蓋,因此違反當地法律。

如今網路傳出的正面照,原來是這兩位女球迷,另一位則未被電視鏡頭拍到,雖是上空脫光,但在重點部位,彩繪上阿根廷國旗,這種方式,因此有無違反規定,仍是視卡達政府認定,然而很顯然,有前克羅埃西亞小姐諾爾(Ivana Knoll),公開以比基尼式穿著示眾的做法,並未被卡達當局所禁止,是否這次會對國外觀眾放寬規定,仍有待觀察。

“Topless Argentinian fan faces jail time in Qatar after stripping off to celebrate her team's dramatic World Cup final victory, before being escorted from the stadium.” pic.twitter.com/pIDduCohp7