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世足賽／上空脫光祝阿根廷奪冠女性正面照曝光 網歪樓：身材臉蛋均棒

聯合新聞網／ 整理
上空脫空的阿根廷女球迷，身材臉蛋被網友讚。 擷圖自網路
上空脫空的阿根廷女球迷，身材臉蛋被網友讚。 擷圖自網路

在阿根廷奪得2022卡達世界盃足球賽冠軍後，電視轉播無意間拍到女球迷上空慶祝，由於違反卡達習俗規定，傳出可能會被卡達政府抓去關；如今有更多正面照片曝光，而且不只有一位女性而已，而是有兩位，究竟下場會如何？英國「太陽報」指出，後續尚未公布，只不過，網友歪樓，都大讚這兩位女性身材、臉蛋都一級棒。

英國的太陽報先前報導指出，讓阿根廷確定擊敗法國奪冠後，電視轉播的鏡頭轉向瘋狂慶祝的球迷。一名金髮女球迷脫去身上的球衣揮舞，上半身一絲不掛。儘管國外的女性不必穿上卡達傳統的黑色長袍，但依規定上衣必須遮住腹部、肩膀，下半身的服裝必須至少遮到膝蓋，因此違反當地法律。

如今網路傳出的正面照，原來是這兩位女球迷，另一位則未被電視鏡頭拍到，雖是上空脫光，但在重點部位，彩繪上阿根廷國旗，這種方式，因此有無違反規定，仍是視卡達政府認定，然而很顯然，有前克羅埃西亞小姐諾爾(Ivana Knoll)，公開以比基尼式穿著示眾的做法，並未被卡達當局所禁止，是否這次會對國外觀眾放寬規定，仍有待觀察。

支持阿根廷區有女球迷露上胸。 擷圖自畫面
支持阿根廷區有女球迷露上胸。 擷圖自畫面

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