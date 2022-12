世界盃／阿根廷PK賽「4罰全中」抱走大力神盃 聲量單日破萬！梅西「黑袍加身」鄉民暴動：神串留名

image source:翻攝Twitter/Selección Argentina

文/姜雅馨

全世界引頸期盼的卡達世界盃決賽在台灣時間(18)日晚間23時正式開踢!法國、阿根廷冠軍賽不僅打得火熱,兩隊比數拉平後進入延長賽更是讓球迷看得心驚膽跳,最終在PK大戰時由阿根廷以4球全部罰中的成績淘汰4罰2中的法國,抱走今(2022)年世界盃大力神盃,隊長梅西在頒獎典禮上也被黑袍加身,「黑色長袍」真實用意曝光。

卡達世界盃決賽由法國對上阿根廷,阿根廷在上半場保持兩球領先,沒想到法國隊在下半場80分鐘前後,在2分鐘內迅速追平阿根廷,雙方進入延長賽。延長賽阿根廷隊長梅西不負眾望帥氣進球,沒想到法國球員姆巴佩在第118分鐘再度以12碼罰球拉平,最終兩隊進入PK大賽,阿根廷門將馬丁內茲(Emiliano Martínez)死守球門,加上阿根廷4罰全進,最終順利抱走大力神盃,也刷新阿根廷時隔36年抱走第3座世界盃冠軍的紀錄。

image source:翻攝Twitter/Selección Argentina

image source:翻攝Twitter/Selección Argentina

世界盃決賽掀起台灣人討論與關注,從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一個月「2022卡達世界盃冠軍賽」聲量趨勢,可見12月15日決賽名單曝光後,就有許多人紛紛留言猜測卡達世界盃「大力神盃」獎落誰家,當日網路聲量也累積7,130筆;12月18日晚間冠軍戰正式開踢,緊張又刺激的對決不僅讓球迷直呼「絕對必看」,梅西12碼進球「成為史上首位世足所有階段都有進球的男人」,更是成功點燃PTT鄉民的熱情,當日網路聲量直接衝破10,683筆高峰。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

PTT鄉民對於阿根廷贏得2022年卡達世界盃冠軍狂刷「神串留名」,「恭喜梅西,值得這個冠軍,哭慘」、「該拿的都拿了,梅西這輩子沒有遺憾了」、「梅西太神啦」、「阿根廷門將比較厲害」、「這次不哭泣了」、「三隻腳踢球!到底算不算犯規啊裁判」、「嚇死人的冠軍賽」、「未來是你的,姆巴佩心臟真的猛」、「姆巴佩未來一定精彩可期」,也有眼尖網友發現只要在Google輸入世足、足球、卡達、阿根廷等關鍵字,跳出世足賽事時畫面就會放出有阿根廷國旗的煙火。

image source:PTT

梅西為什麽被黑袍加身?什麼是畢西?

除了阿根廷奪冠成為近日熱議話題,來到世界盃頒獎典禮畫面,梅西被卡達君主「卡達埃米爾」塔米姆本哈邁德阿勒薩尼(HH Emir of the State of Qatar)黑袍加身後捧起大力神盃,不少人也好奇梅西穿著「黑色長袍」用意。

其實該黑色長袍名為「畢西(bisht)」,據《The Athletic》報導,畢西是阿拉伯數千年傳統男性長袍,通常會在特別場合穿著,例如婚禮和宗教慶典,加上畢西大部分是由官員或神職人員穿著,更深一層也代表有皇室、財富和儀式等地位含義,相當於西方世界在重要場合會配戴領帶等級。



雖然穿著當地服裝舉起獎盃實為罕見,不過當人們回顧世界盃時,看見「畢西」也會想起35歲、有史以來最優秀的球員梅西,此外,他獲得大力神盃的地區「卡達」也會被世人關注。

image source:翻攝Twitter/Selección Argentina

