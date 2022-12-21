世界盃／梅西抱回大力神盃掀全球暴動！冠軍賽個人聲量暴衝3萬筆 球王3大暖男事蹟惹哭粉絲

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文/徐暘甯

阿根廷「球王」梅西在2022卡達世界盃帶領阿根廷奪下隊史第三座冠軍獎盃，正式晉升為「球神」，個人世足生涯「最後一舞」畫下完美句號。除了球技舉世聞名，梅西的高尚人品與暖心事蹟也時常被粉絲稱頌，一起來看看這位當代最偉大的足球明星有多圈粉吧！

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最後一舞！梅西率阿根廷奪冠 一晚衝3萬筆網路聲量

35歲的梅西今年迎來世界盃的最後一舞，過去4度參賽世界盃的他，足球生涯戰績輝煌，本屆參賽更再度創下了許多歷史紀錄，將8年前望眼欲穿錯過的大力神盃成功抱回家，甚至成為史上第一位二度奪得世界盃金球獎的球員。

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相對於球場上萬眾矚目、神采飛揚，私底下的梅西也因為「人品」受到大家推崇認可，梅西過去受訪時還曾說過「比起成為世界上最厲害的足球員，我更希望當一個好人」，有著舉世無雙的頂尖球技卻又如此謙遜，難怪吸引全球無數粉絲，不分國籍、不分年齡，齊心為他加油喝采。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，光是過去一個月世界盃賽事期間，梅西個人網路聲量就累積137,282筆；世足冠軍賽前後（12/18－12/19上午）更創下32,504筆聲量，可見全球粉絲對他的關注度相當高！

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「球王」梅西的暖心事蹟1｜贏球先向敵隊致意

說到梅西的暖心事蹟，球迷們第一個聯想到的一定是他尊重、認真對待每一位隊友的態度。且不只是同隊的戰友，仔細觀察阿根廷每一場贏球的比賽，當其他人抱團歡呼、為贏得勝利狂歡慶祝時，梅西總會先跑到敵隊門將身邊向他致意，抑或是安慰對方哭泣的球員，展現十足王者風範，不僅做到尊重對手，也贏得了其他球員與球迷的敬佩，讓許多粉絲感動直呼「難怪這麼多人喜歡梅西，不是沒有道理的」。

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「球王」梅西的暖心事蹟2｜默默付清足總欠款、國家隊旅費

除了賽場上表現卓越亮眼，私底下的梅西也是個默默付出、低調處事的超級大暖男。綜合媒體報導指出，先前阿根廷國內足協遭逢財務困難，好幾個月都發不出員工薪水。有員工就私下寫信向梅西求助。沒想到他二話不說，直接將所有欠款付清，同時承諾會承擔為國付出的職員們往後的薪水，為阿根廷足協提供一切支援。同年更一肩扛下了國家隊征戰美洲盃的一切旅費，讓全隊球員與職員能衣食無憂地為國家效力。

為善不欲人知的低調態度讓球迷們大讚「球王必備：球品（球技+人品），梅西就是其中一位」、「「梅西這點真的非常棒，謙虛低調卻充滿著力量」、「他真的是溫暖又善良的好人」、「怎麼能不愛他」。

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「球王」梅西的暖心事蹟3｜「寵粉行動」超有愛 5歲男童、百歲人瑞都為他瘋狂

身為足壇著名的「暖男」，梅西的「寵粉行動」也不勝其數，時常是大家津津樂道的話題。例如，他曾資助一位家境貧困、只能用藍白垃圾膠袋自製梅西球衣的阿富汗5歲男孩到現場看球，還送給這位小鐵粉親筆簽名的球衣。

另外，還有一位100歲的西班牙老爺爺也是梅西的死忠粉絲，不但支持他的每一場比賽，更一筆一劃地記錄下他踢進的每一顆球。梅西得知此事後，親自錄了一段影片向老爺爺表達感謝，「知道你手寫記下我每一顆入球真的太驚訝了，很想給你一個大大的擁抱，並誠摯地感謝你的所作所為，祝你一切安好」。





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看完這麼多梅西的暖心事蹟，你是不是也被這位寫下多項輝煌紀錄的阿根廷球王圈粉了呢？下一次2026世界盃，一起在螢幕前為他加油應援吧！





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月19日至2022年12月19日。