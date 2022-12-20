世足賽／C羅淘汰賽慘遭冷凍 姊姊怒批：史上最爛世界盃
2022卡達世界盃足球賽落幕，回顧葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在淘汰賽階段慘遭冷凍，他的姊姊忍不住怒批這是「史上最爛世界盃」。
西班牙「馬卡報」（Marca）報導，儘管大多數C羅的球迷都不希望梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷在世界盃擊敗衛冕軍法國，但C羅的姊姊卡狄亞（Katia）坦言，她確實看了這場冠軍戰，也覺得阿根廷在PK大戰以4比2勝出奪冠確實精彩。
卡狄亞在Instagram限時動態表達自己對冠軍戰的看法，她說：「這是有史以來最糟的世界盃…但幸運的是，給了我們一場精彩的冠軍戰。」
「真是精彩的比賽，恭喜阿根廷。」
C羅的姊姊雖然沒提到梅西的名字，但發文中還是有梅西的照片，不過她倒是特別稱讚了法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）。
她談到姆巴佩時說：「這孩子的表現不凡。」
她說：「璀璨的未來等著你，太不可思議了。」
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言