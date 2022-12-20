世足賽／自爆退出法國隊！本澤馬發文「我們的歷史今天結束」

西甲皇馬隊前鋒本澤馬（Karim Benzema）因傷缺席本屆世足賽，還被爆出與法國主帥德尚（Didier Deschamps）不合，昨（19日）是本澤馬的生日，他在個人IG寫下「我們的歷史將在今天結束」，外界認為這是在宣告他將不再替國家隊征戰。

2021年才重返法國國家隊的明星前鋒本澤馬在本屆世足開踢前夕因傷無法出賽，先前一度傳出他已回歸皇馬隊訓練，有望在對上阿根廷的冠軍戰復出，但法國隊教頭德尚在受訪被問及此事時僅迴避表示「下一題」，歐洲媒體也報導，本澤馬對此「很受傷」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前也曾計劃，在決賽邀請本澤馬等3名傷兵進場看球，但本澤馬似乎不領情，他在個人IG放上自拍照並寫下「我沒興趣」，被認為他不打算到卡達看法國踢冠軍戰。

19日本澤馬度過35歲生日，當天他再度發文，文末寫道「我們的歷史將在今天結束」，貼文一出，各界都將此視為他退出法國隊的宣言。

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