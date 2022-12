世足賽／謙卑、再謙卑！梅西生涯一舉動 說明他為何受人愛戴

世足賽畫下句點,梅西(Lionel Messi)助阿根廷贏得最後冠軍,他的表現無與倫比,即使未能贏得進球最多的「金靴獎」,但最佳球員「金球獎」實至名歸,然而相較於其他球員不同的是,梅西是受到全球最多人愛戴的球員,即便是C羅、內馬爾也無法達成像梅西一樣,原因是什麼?就是梅西謙卑的態度,有網路媒體就做了一條視頻剪輯,看看梅西對於足球場上常見鬧場者態度,與其他明星球員不同之處,該影片讓人都為他生涯這一舉動,大為感動。

對於足球場上鬧場者,其實交由現場保全警衛是較好的方式,但梅西做法卻不同,甚至還擁抱球員,雖這對球員來說是很危險的舉動,恐有安全之虞,但對梅西而言,他似乎只知道善待每一位球迷就好。

在阿根廷奪冠之際,法國甲級聯賽就在推特發了一張圖表示,「不用爭論,梅西就是山羊(GOAT,Greatest Of All Time)」,雖主要是因梅西效命巴黎聖日耳曼隊的因素,但也說明法國方面也對梅西的肯定。

梅西11歲時被醫生診斷出患有荷爾蒙生長激素分泌不足的生長激素缺乏症,為了治病遠赴西班牙,最終巴塞隆納足球隊(巴薩)幼軍收留了他,協助他一邊治療一邊踢球,當時所有人都說,「他太瘦弱了,他會面對很多挫折。」確實,他經歷不少痛苦,才終於有所成就,即使只有170公分高,他是足球場上永遠的小巨人,以和善的態度對待每個人。

