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世足賽／謙卑、再謙卑！梅西生涯一舉動 說明他為何受人愛戴

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷梅西不僅成就非凡，也受世人愛戴。 新華社
阿根廷梅西不僅成就非凡，也受世人愛戴。 新華社

世足賽畫下句點，梅西(Lionel Messi)助阿根廷贏得最後冠軍，他的表現無與倫比，即使未能贏得進球最多的「金靴獎」，但最佳球員「金球獎」實至名歸，然而相較於其他球員不同的是，梅西是受到全球最多人愛戴的球員，即便是C羅、內馬爾也無法達成像梅西一樣，原因是什麼？就是梅西謙卑的態度，有網路媒體就做了一條視頻剪輯，看看梅西對於足球場上常見鬧場者態度，與其他明星球員不同之處，該影片讓人都為他生涯這一舉動，大為感動。

對於足球場上鬧場者，其實交由現場保全警衛是較好的方式，但梅西做法卻不同，甚至還擁抱球員，雖這對球員來說是很危險的舉動，恐有安全之虞，但對梅西而言，他似乎只知道善待每一位球迷就好。

在阿根廷奪冠之際，法國甲級聯賽就在推特發了一張圖表示，「不用爭論，梅西就是山羊(GOAT，Greatest Of All Time）」，雖主要是因梅西效命巴黎聖日耳曼隊的因素，但也說明法國方面也對梅西的肯定。

梅西11歲時被醫生診斷出患有荷爾蒙生長激素分泌不足的生長激素缺乏症，為了治病遠赴西班牙，最終巴塞隆納足球隊(巴薩)幼軍收留了他，協助他一邊治療一邊踢球，當時所有人都說，「他太瘦弱了，他會面對很多挫折。」確實，他經歷不少痛苦，才終於有所成就，即使只有170公分高，他是足球場上永遠的小巨人，以和善的態度對待每個人。

世足球星 卡達世足

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