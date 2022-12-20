世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

2022卡達世界盃足球賽冠軍戰全球矚目，最後由梅西率領的阿根廷擊敗法國舉起大力金盃。但卻有外媒爆出梅西在延長賽時踢進的超前分因有球員「違反規則」，應被視為無效進球。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由阿根廷對上法國，正規賽中雙方戰成2:2平手，延長加賽時兩隊又戰成3:3平手，直到PK大戰才由阿根廷擊敗法國奪冠，拿下夢寐以求的大力金盃。

然而根據西班牙體育媒體《阿斯報》（Diario AS）指出，梅西在延長賽108分鐘時踢進的3:2超前分應該是無效的，因為當時有多名阿根廷板凳球員闖入球場，根據規則，這顆進球應該不算。

梅西在延長賽時踢進第三球，但該瞬間卻有板凳球員闖入球場。圖截自阿斯報。

根據國際足球總會理事會（IFAB）足球規則，第三條說明說明中，第九項第前兩點就說明，若在進球後，裁判發現在比賽重新開始前，進球時場上有其他人員，且如果該人是進球球隊的球員、替補球員、替補球員、被罰下場的球員或球隊隊職員時，將從該人的位置踢直接任意球重新開始比賽。

根據規則，若在進球時有其他球員闖入，應從該人的位置踢直接任意球重新開始比賽。圖截自IFAB。

該報也提出照片佐證進球時確實有板凳球員闖入球場，並表示法國體育媒體《隊報》（L'Équipe）是首個提出相關照片證據，並發現此規則的媒體。

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