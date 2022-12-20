快訊

民進黨敗選檢討「錯不在我」 挨批「2024大選要一路玩到掛？」

小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

夫瞞兩段婚騙交往 還想「一日雙婚」 她出招成功撤銷婚姻

世足賽／迎接鑲金代表隊回家 阿根廷放假一天舉國歡慶

中央社／ 布宜諾斯艾利斯19日專電
阿根廷首都民眾慶祝奪冠。 路透社
阿根廷首都民眾慶祝奪冠。 路透社

拿下世足賽金盃的梅西與阿根廷代表隊即將歸國，阿根廷政府19日下午緊急宣布20日定為國定假日，讓阿根廷民眾一起和勇奪卡達世足賽的代表隊共同慶祝。

阿根廷足球隊將在當地時間20日凌晨歸國，並入住阿根廷足球協會中心（AFA），預計總教練斯卡洛尼當天將帶領隊員乘坐大巴士，一路駛向首都布宜諾斯艾利斯繞行市中心，最終目的為方尖碑，將舉辦慶祝活動。

阿根廷政府宣布，除了銀行與聯邦公共收入管理局營業至中午12點外，其餘民營企業依照國定假日規定放假。

阿根廷代表隊尚未確定是否與阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）會面，阿根廷代表隊不希望勇奪世界盃冠軍獎盃的喜悅被政治化，阿根廷政府多次表示，尊重教練與球員的想法。

據阿根廷國家通訊社泰蘭社（telam）報導，已有數十位球迷在阿根廷足球協會中心外搭帳棚守候。一名從事建築業的球迷奧赫達（Maximiliano Ojeda）花了一星期建造一座高3公尺、重180公斤的大力神盃，他說謝謝老闆的支持，才能打造這座巨大的獎盃，期待能讓阿根廷代表隊的球員看見。

阿根廷最終以PK戰4比2勝出法國，拿下卡達世界盃足球賽冠軍，睽違36年奪得隊史第3冠，梅西得到第2座金球獎，阿根廷門將馬丁內斯（EmilianoMartínez）榮獲金手套獎，中場球員費南德茲（EnzoFernandez）拿下最佳年輕球員獎。

世足彩蛋 世足球星 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／蹭熱擺烏龍 印度議員稱梅西印度出生被噓爆

世足賽／阿根廷奪冠更衣室狂歡慶祝 梅西手握金盃嗨上桌

人生軌跡重疊？梅西和小智都在今年奪冠 美國網友列出「7大巧合」驚呆

群星瘋世足：她緊張「吃手手」他穿阿根廷球衣致敬梅西

相關新聞

世足賽／謙卑、再謙卑！梅西生涯一舉動 說明他為何受人愛戴

世足賽畫下句點，梅西(Lionel Messi)助阿根廷贏得最後冠軍，他的表現無與倫比，即使未能贏得進球最多的「金靴獎」，但最佳球員「金球獎」實至名歸，然而相較於其他球員不同的是，梅西是受到全球最多人

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 西媒爆：阿根廷違規了

2022卡達世界盃足球賽冠軍戰全球矚目，最後由梅西率領的阿根廷擊敗法國舉起大力金盃。但卻有外媒爆出梅西在延長賽時踢進的超前分因有球員「違反規則」，應被視為無效進球。

世足賽／自爆退出法國隊！本澤馬發文「我們的歷史今天結束」

西甲皇馬隊前鋒本澤馬（Karim Benzema）因傷缺席本屆世足賽，還被爆出與法國主帥德尚（Didier Deschamps）不合，昨（19日）是本澤馬的生日，他在個人IG寫下「我們的歷史將在今天結束」，外界認為這是在宣告他將不再替國家隊征戰。

世足賽／法國隊世足奮戰有目共睹 返國5萬球迷上街迎接

法國卡達世足決賽兩度扳平阿根廷，最後仍在PK戰落敗，只帶回亞軍，雖敗猶榮。法國隊越戰越勇的表現球迷有目共睹，今晚5萬人齊...

影／23歲姆巴佩拿金靴、創4項紀錄笑不出來！他如何成無人能擋的王牌？

世界盃冠軍戰法國對上阿根廷，雖然23歲姆巴佩大演「帽子戲法」、領軍扳平比數，但PK戰仍輸給阿根廷，他本屆以8進球擠下梅西拿到金靴獎，創下近10屆單屆進球最多紀錄，與2002年C羅並列，但姆巴佩領獎時笑不出來，賽後還用球衣遮著臉哭，連法國總統馬克宏都上前安慰他。

煮茶論戰／密集攻防成趨勢 本屆長射大減

卡達世足賽冠軍戰落幕，冠軍果然是南美球隊拿下，阿根廷當家球星梅西也補足生涯獨缺的大賽拼圖，奪下個人第一座世界盃金盃，還成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。