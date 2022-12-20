世足賽／蛻變「跳蚤」凝聚4000萬人心 梅西一圓阿根廷36年夢

13歲的梅西，身高僅125公，志願是成為一名體育老師；22年後，他在卡達世界盃凝聚4000多萬阿根廷人和無數家庭的心，也讓阿根廷在36年後再度在世界舞台上找回尊嚴和驕傲。

● 團結4000多萬阿根廷人 點亮幸福光芒

在梅西帶著阿根廷隊加冕第三座世界盃冠軍後，並沒有人高喊要梅西成為阿根廷總統、或是冠軍能解決阿根廷悲慘的社會問題；相反的，對於政治的失望、經濟的不穩定，許多阿根廷人都希望梅西和足球國家代表隊不要沾染到一丁點的政治。

阿根廷民眾歐黑達（Marisa Ojeda）在社群媒體上如此寫著，「梅西帶領的球隊是為了每天與貧困和飢餓奮戰、努力和犧牲的阿根廷人民，第三座世界盃冠軍並不屬於腐敗、無能和無用的政客」。

阿根廷隊日前在卡達世界盃4強賽擊敗克洛埃西亞後，一位阿根廷女記者採訪梅西時，向梅西表示她心中的感動，說到梅西在大家心中的地位無法動搖，無人能及，這一點就已勝過任何一座世界盃冠軍，「梅西點亮了每個人的人生，他為大家帶來難以言喻的幸福」。

阿根廷民眾希望阿根廷贏得第三座冠軍後，能向世界分享阿根廷人的喜悅，4千多萬名阿根廷人從伊瓜蘇瀑布（Iguacu Falls）到南極，舉國歡騰，分享阿根廷如何單純熱愛足球；而遠在1萬7000公里外的孟加拉球迷，也為阿根廷隊身穿藍白球衣，揮舞著阿根廷國旗，吶喊加油。

在南美洲其他國家的球迷也支持梅西。巴拉圭球迷（Matias）在世界盃冠軍戰前一天相約9位好友坐飛機趕到阿根廷，和阿根廷人一起為梅西加油，為阿根廷尖叫，那一刻沒有國界，只為梅西和教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）帶領的斯卡洛納塔（La Scaloneta）軍團加油。

● 「跳蚤」到國家隊隊長 梅西激勵一代球員

阿根廷今年世足賽奪冠。 美聯社

在足球場上，梅西進攻的速度總是讓對手捏把冷汗，僅169公分的他有過人的盤球能力，在高速中煞停再切入，傳球助攻，移動方向難以抓摸。

梅西從3歲開始踢足球，有對手靠近就帶球閃跑，驚人的帶球技巧，加上內向的個性，家人暱稱梅西像一隻「跳蚤」一樣在足球場上跳動，這個稱號在梅西登上第一次世界盃前，媒體就這樣稱呼他了。

梅西11歲時，被診斷出生長激素不足，身高只有125公分，若無接受治療，恐患侏儒症，斷送足球生涯，但龐大的醫療費用對勞工階層的梅西一家無疑是個考驗。

所幸遇到西甲巴塞隆納隊（FC Barcelona）球探，發現梅西的足球潛力，隨手以一張餐巾紙寫下合約，也承諾支付梅西的醫療費用，全家因此由阿根廷羅薩里奧（Rosario）搬到西班牙。治療期間，梅西身高增長到169公分，梅西自17歲嶄露頭角，19歲登上世界盃舞台。

梅西說，「現在我明白，只要不放棄，壞事也會變成好事」。儘管比其他人矮小，梅西卻可以更加敏捷，成為球技一大優勢。

梅西長期旅居西班牙踢球，2005年取得西班牙籍，一路以來取得職業足球界無數榮耀，沉著冷靜的個性在場上鮮少刻意引起衝突。

他從2011年開始擔任阿根廷國家隊隊長前，曾被冠上「冷胸膛」的稱號，人們不習慣在比賽陷入膠著時，看不到梅西以高昂的氣勢激勵隊伍。

梅西2014年曾說，對於獲得金球獎不感興趣，他只想要將世界盃冠軍獎座帶回阿根廷。2016年6月，身為阿根廷國家代表隊隊長的梅西曾經短暫退出國家代表隊，當時他說，不能與阿根廷隊一起獲得冠軍，他比任何人都痛苦。

梅西的人品和精湛球技吸引全世界的球迷，他們相信梅西謙虛的態度，不吝於助攻隊友，肯定梅西的人格。

梅西曾表示，「比起成為世界上最厲害的足球員，我更希望當一個好人。當我退休的時候，我希望大家會記得我是一個正派的人」。這樣的態度，讓他受到無數年輕球員和球迷的喜愛，尤其是小梅西近10歲的阿根廷世代覺得梅西是足球界的模範生。

而那一群小梅西將近10歲的世代，也從當年的球迷變成真正的足球員，譬如在今年世界盃嶄露鋒芒的中鋒艾瓦雷茲（Julián Álvarez）、費南德斯（EnzoFernández）、中場球員德保羅（Rodrigo DePaul）、前鋒勞塔羅（Lautaro Martínez）和門將馬丁內茲（Emiliano Martínez）。

梅西也是阿根廷孩童、青少年的偶像。走進阿根廷大大小小的俱樂部，甚至在任意一條街上詢問路人，他們幾乎都會不加思索地說，「最喜歡梅西，梅西是偶像，我的全部」。

如同一直以來對於梅西的崇拜和喜愛，2019年後新進的隊友們相信梅西，也想和偶像一起拿下大力神盃。在2021年美洲盃，他們與心中的偶像一起留下最難忘的回憶，贏得久違28年的美洲盃冠軍，帶給阿根廷人和全球球迷一個嶄新的阿根廷隊樣貌。

此後，梅西一掃前些年的低潮，展現對隊友更外放的領導風格，讓隊友感受到對於勝利的渴望及溫暖的關心；新一代隊友們的球風也開拓梅西跳蚤式的進攻範圍，讓梅西多了更多助攻和得分的機會。

球迷歐黑達（Marisa Ojeda）說，今年阿根廷球隊以團結的表現告訴大家，儘管失敗還是犯錯，仍舊可以站起來，擺脫困境，以有效的運球、助攻、快速進攻和積極射門，實現預期的目標。

梅西在卡達世界盃受訪說：「我有時會嚴重懷疑自己，感謝上帝和家人的陪伴，讓我重新站起來再試一試，這就是人生的意義。每個人都有機會受到打擊，再重新出發為夢想而戰。」

今年世界盃，阿根廷球隊從爆冷敗給沙烏地阿拉伯後，一路過關斬將，賽事充滿考驗，梅西也挺著壓力，一改以往不多言的習慣，請大家對他和阿根廷隊有信心，他甚至在8強賽多次槓上荷蘭隊，但大家樂見梅西這番模樣。

「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」。他在賽後怒飆荷蘭球員的一句話讓全民瘋狂，「冷胸膛」的外號從此破除，當大家再提到梅西時，都是「我們的梅西、梅西加油」。

● 「阿根廷，別為我哭泣」 這次為榮耀喜極而泣

阿根廷奪冠民眾揮國旗慶祝。 路透社

有阿根廷球迷在世界盃開踢時許下願望，若梅西帶阿根廷拿下第三顆星星，他將跪爬至阿根廷首都著名景點方尖碑。當阿根廷真正拿到睽違36年的世界盃冠軍，他也實踐諾言，就像梅西一路經過的考驗，一步步用雙手和膝蓋，從阿根廷總統府穿越人群，爬向方尖盃繞行一圈。

卡達世界盃每場阿根廷隊賽事進行時，球迷低喊著「梅西、梅西、梅西 」，搭配著膜拜的手勢，不管是阿根廷人還是外國球迷，大家默契絕佳，也大聲唱著那首最感人的加油歌：「大家，我們現在再次興奮期待。我想贏得第三次，我想成為世界冠軍。馬拉度納，我們可以在天堂看到。馬拉度納和托塔一起支持梅西。」

以往與阿根廷互有敵意的巴西球迷，也折服於梅西的魅力，情願守在電視機前，為阿根廷加油，希望梅西帶領阿根廷為南美爭下一座冠軍。

阿根廷民眾埃德卡多（Edegado）見證阿根廷奪下1978年、1986年及本屆世界盃冠軍，因為有家人和朋友陪伴，他最享受的是這一次世界盃。

對他而言，兩位10號，梅西與馬拉度納是無法比較的，馬拉度納是他的時代，所以記憶深刻入骨；而梅西對他而言是一位巨星。

梅西的蛻變和內心的強大，在2021年美洲盃逐漸顯現。

阿根廷隊在卡達世界盃冠軍戰對戰法國、進入PK戰時，梅西不像以往愁眉苦臉，而是洋溢笑容， 他已轉變到能真正體驗與強者對決的興奮和享受比賽帶來的快樂，就像總教練斯卡洛尼開賽前的期望，希望梅西「享受」這屆卡達世界盃，在球場上玩得開心。

當阿根廷隊PK戰踢進最後一分拿下冠軍時，整個阿根廷都在尖叫，所有人相互擁抱，也有民眾喜極而泣。

阿根廷電台節目主持人分享說，有幼稚園年紀的孩子問著哭泣的爸媽：「阿根廷不是贏了冠軍嗎？為什麼你們還哭了呢？」

拿下冠軍大力神盃之後，超過百萬名阿根廷人攜家帶眷湧入阿根廷首都市中心方尖碑，沿途車隊都打開車窗，揮舞國旗，鳴按喇吧，人群唱著歌：「大家，我們現在再次興奮期待。」阿根廷全國上下為久違36年的世界盃冠軍一起慶祝，一起為人生留下一次難得的紀念。

方尖碑的百萬人潮中，無數藍白球衣鑲著10號，寫著梅西，此刻梅西已是阿根廷人的精神象徵，提到梅西，人們只有無比的感激，讓阿根廷可以享受足球場上勝利的幸福，在那一天擁有全世界的祝福和無比光榮。，

儘管阿根廷當前經濟依舊困窘、通膨居高不下、貧窮問題難解，但2022年12月18日這一天，4千萬多名阿根廷人在各自的人生軌跡裡刻下「2022年梅西為阿根廷拿下第三座世足盃冠軍」的回憶，也獲得勇氣，轉身再去面對大環境和生活中的種種挑戰。

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