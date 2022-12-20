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世足賽／法國隊世足奮戰有目共睹 返國5萬球迷上街迎接

中央社／ 巴黎19日專電
姆巴佩(中)接受法國民眾歡呼。 路透社
姆巴佩(中)接受法國民眾歡呼。 路透社

法國卡達世足決賽兩度扳平阿根廷，最後仍在PK戰落敗，只帶回亞軍，雖敗猶榮。法國隊越戰越勇的表現球迷有目共睹，今晚5萬人齊聚協和廣場，為心目中的英雄接風，並表達感謝。

法國明日之星姆巴佩（Kylian Mbappé）在決賽上演帽子戲法，連進3球精彩追平，堪稱世足最經典比賽之一，球員也展現出抗壓性與不服輸的意志力，讓法國球迷大感振奮。

法國藍色大軍（為法國隊暱稱，來自其藍色隊服）今晚搭機返抵國門，在落地後直接驅車前往巴黎協和廣場（Place de la Concorde）向球迷致意並表達對他們堅定支持的感謝。

法國民眾上頭迎接法國隊。 路透社
法國民眾上頭迎接法國隊。 路透社

儘管在決賽中落敗，但廣場上仍意外地聚集上萬名支持者，據BFM電視台（BFM TV）取得的警方資料，約有5萬人齊聚廣場。

許多人表示提前2、3個小時來此等候，就是為了見上自己的偶像一面，向他們致謝、致敬。現場氣氛愉悅，不少人攜家帶眷一同前來，法國三色旗海飄揚，也有民眾施放煙火。

媒體口中的「悲劇英雄」晚上9時多抵達廣場，並登上一旁18世紀克里雍大酒店（Hôtel de Crillon）的陽台向下方民眾揮手，球員顯得心情不錯，只有姆巴佩神情仍稍顯嚴肅，似乎還未消化昨晚的挫敗。

曾與姆巴佩深情擁抱對望的前鋒吉魯（OlivierGiroud）與全場跑動、深受法國球迷喜愛的格里茲曼（Antoine Griezmann）則興致高昂，向球迷激動揮舞雙手，並帶動氣氛，邀請全體舉起手鼓掌，現場氣氛嗨到最高點，球迷皆感與有榮焉。

球員圖拉姆（Marcus Thuram）向法國電視一台（TF1）表示：「能讓支持者開心是我們的榮幸。我們從杜哈回來後就希望看到他們...最重要的是他們對我們的表現滿意，這是值得珍藏的時刻。忘記很難，但我們盡全力了，這就是足球。」

中場拉比奧（Adrien Rabiot）則說，「真的很美，能分享一些特別的東西，儘管不是勝利。感謝支持者... 民眾能來迎接我們真的很棒。希望2026我們更上一層。」

BFM電視台的現場直播記者表示，相較於政治與政治人物，運動更容易讓人找到認同，也更能促進社會融合，而這場球賽就成功地讓法國人團結凝聚。

53歲的球迷傑拉（Sandrine Djellas）向「哈芬登郵報」（HuffPost）表示：「我應該要來，向我們球隊至今所做的一切致謝。」16歲的杜黑（CheickTouré）則笑著說，「和大家聚集在這，是我給他們力量的方式。

法國隊約在現場待了半個多小時，隨後人潮於晚間10時30分左右逐漸散去。

世足彩蛋 卡達世足

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