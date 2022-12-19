人生軌跡重疊？梅西和小智都在今年奪冠 美國網友列出「7大巧合」驚呆
阿根廷足球隊長梅西（Lionel Messi）12月18日帶領國家隊在卡達世界盃2022決賽中擊敗法國奪冠。美媒12月18日稱，有網友發現，梅西的經歷，與日本動畫《精靈寶可夢》的主角小智（Ash Ketchum）相似。
梅西及隊友令阿根廷相隔36年後再次奪冠，梅西也因此成為國家英雄。
美國網站Pledge Times於12月18日稱，有網友指出，梅西在球壇上的經歷，其實與小智在追逐成為精靈大師的夢想時的經歷相似。他們的相似點如下：
●小智在動畫中的年齡是10歲；梅西是阿根廷足球隊的10號球員。
●梅西和小智在參加世界大賽前，本來都是所屬地區的冠軍。梅西與阿根廷隊是美洲國家盃（Copa América）冠軍；小智是阿羅拉聯賽冠軍。
●梅西和小智都曾落敗，但他們最終都在很多年後奪冠。
●梅西和小智都在2014年的世界大賽中落敗。梅西所屬的阿根廷隊在2014年世界盃中敗給德國隊；小智在2014年卡洛斯聯盟密阿雷大會中落敗。
●梅西和小智都在2022年出戰世界大賽並勝出。
●梅西和小智都在2022年的世界大賽中，與上屆冠軍決戰。
●小智在勝出世界大賽後，動畫主角也由另一個角色接替；35歲的梅西也有可能會在世界盃後離開阿根廷隊。
MESSI Y ASH CAMPEONES 2022— Gonzalo (@IsMyShitt) 2022年12月18日
ASH Y MESSI SE LLEVARON LA COPA pic.twitter.com/b0Wv5aj6fY
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文章授權轉載自《香港01》
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