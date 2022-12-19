世足賽／「剩姆怨！」法國姆巴佩IG最新發文：我們會回來的
姆巴佩（Kylian Mbappe）奪下本屆世足賽金靴獎，卻是一臉難過，令人難捨。法國決賽對上阿根廷，激戰至延長賽120分鐘不分勝負，最終才在PK大戰落敗，屢屢把法國從死亡邊緣解救回來的姆巴佩，盡了自己最大努力完成了「帽子戲法」(進3球以上)，卻仍是不敵命運的捉弄，然而即將在一天後滿24歲的他，在IG上最新發文，用法文說了，「我們會回來的！」
這則發文有超過300萬人次按讚，網友鼓勵他，「你做得很棒，是我們的驕傲。」、「你是一名戰士，現在是你的時代了。」、「你是最年輕的山羊(GOAT-Greatest of All Time)。」
姆巴佩做為法國年輕一代球星，這一屆世足賽讓他大放異彩，7場出賽8個進球，領先對手根廷梅西(Lionel Messi)7個，贏得金靴獎座，但他仍難過不已，畢竟未能奪冠，金靴這個榮耀於事無補。
然而姆巴佩還年輕，各界都看好他的未來性，仍是有機會在下屆世足賽討回面子。ESPN報導指出：他的成就列表中雖沒有再增加一屆世界盃冠軍(上屆奪冠陣容他是其中一員)，但他仍在不斷打破紀錄。他在今年世界盃上的8個進球是在所有金靴獎得主中名列前茅，同時他也是歷史上唯一一位在世界盃決賽中踢進4球(含PK)的球員，也是第二位在世界盃決賽中上演帽子戲法的球員。
結論就是：法國隊的未來掌握在他的手上。
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