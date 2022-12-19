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世足賽／阿根廷奪冠更衣室狂歡慶祝 梅西手握金盃嗨上桌

中央社／ 多哈19日綜合外電報導
梅西(中)在休息室與隊友狂歡。 擷圖自推
梅西(中)在休息室與隊友狂歡。 擷圖自推

阿根廷睽違36年再捧世界盃冠軍金盃，梅西的好友阿奎洛拍下奪冠後，梅西和隊友離開球場一進更衣室，就和隊友們開懷暢飲、唱歌熱舞慶祝的狂歡畫面。

英國的「太陽報」（The Sun）報導，34歲的阿根廷前國腳阿奎洛（Sergio Aguero）去年因健康因素被迫退役，本週獲邀重返阿根廷隊，得以感受國家隊封王的滋味。

這位前英格蘭超級聯賽曼城（Manchester City）球星甚至還穿上全套隊服，他的IG直播影片記錄了阿根廷隊奪冠後在更衣室內狂歡慶祝的畫面。

在影片中，阿奎洛先是和目前效力曼城的22歲前鋒阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）小聊幾句，然後開心拿著酒瓶擺動，隊友們則哼著拉丁歌曲，開心熱舞。

阿奎洛接著和迪馬利亞（Angel Di Maria）聊著天，然後鏡頭轉向了一個隊員，捕捉到這名隊員興奮跳入綠色大垃圾桶的畫面。

後來，影片中出現梅西（Lionel Messi）捧著世界盃冠軍金盃回到更衣室，他開心地握著金盃跳上長桌，興奮地跳上跳下。

接著進入更衣室的教練斯卡洛尼（LionelScaloni），也馬上就被拿著酒瓶的隊員們弄濕了一身。

隊員們興高采烈唱著歌，阿奎洛跳起了康加舞。

後來一名官員拿了一張巨大的千萬美元支票進來，梅西也拿著這張鉅額獎金支票跳起舞來。

後來，阿奎洛還拍到梅西專心滑著手機，渾然不覺阿奎洛正在拍他。

阿根廷世界盃冠軍戰與衛冕軍法國交鋒，最終在PK大戰，以4比2獲勝奪得隊史第3冠，成為繼2010年西班牙後，史上第2支小組賽首戰輸球後，還能順利奪冠的隊伍。

阿根廷首次於世界盃登頂是在1978年，最近一次則是由阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego ArmandoMaradona）於1986年率隊奪冠。

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