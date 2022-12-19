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世足賽／阿根廷球迷如洗三溫暖 最終奪冠「置身天堂」

中央社／ 布宜諾斯艾利斯18日綜合外電報導
阿根廷首都民眾慶祝世足賽奪冠。 法新社
阿根廷首都民眾慶祝世足賽奪冠。 法新社

如果說阿根廷球迷在這屆世界盃中學到什麼教訓，那就是2比0領先時不要提前慶祝。但經過提心吊膽的兩度追平與PK大戰，梅西還是欣喜抱走大力神盃，舉國陷入狂歡。

從美國有線電視新聞網（CNN）報導的空拍圖來看，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的七九大道及方尖碑（Obelisk）被歡欣鼓舞的群眾擠得水洩不通。現場轉播的CNN記者被興奮群眾噴得滿頭泡沫，還不時有球迷擠到鏡頭前大喊，甚至要把記者拉走，場面有些失控。

「衛報」報導，在聖太摩（San Telmo）地區一間酒吧，球迷早早在開踢前1個半小時就排起長龍，等著進場觀看世界盃決賽。球賽進行期間，氣氛中瀰漫著腎上腺素，球迷發出一陣陣呼聲壓過電視裡的評論員，有人出手捶桌，還不時可以聽到玻璃碎裂的聲音。

梅西（Lionel Messi）上半場操刀12碼罰球破門後，酒吧陷入狂歡，迪馬利亞（Angel Di Maria）之後起腳射門，把領先差距擴大為2比0，氣氛更是上升至狂熱。身穿藍白條紋球衣的球迷相互擁抱，歡欣鼓舞慶祝。

然而，法國隊姆巴佩（Kylian Mbappe）第80分鐘主罰12碼球踢進，97秒後又凌空抽射破門，2分鐘內將比數扳平，宛如對阿根廷球迷當頭澆下冷水。

當比賽進入延長賽時，不只一名觀賽球迷焦慮地利用紙袋罩著口鼻做深呼吸，試圖慢慢緩解過度急促的呼吸。一名酒吧員工喊著「我肚子痛」。

兩隊打成3比3平手，PK大戰登場時，現場氣氛已經宛如火藥桶，一點即燃。

法國的1球被阿根廷門將馬蒂內茲（EmilianoMartinez）擋下，另1球射偏。阿根廷的關鍵第4點由蒙提爾（Gonzalo Montiel）送入球門，最終在PK大戰以4比2收下勝利。

48歲球迷伊格禮夏斯（Juan Pablo Iglesias）懷中抱著8歲兒子，流下歡喜的淚水。「這真的是太棒了，就像是置身天堂。我們是冠軍了」。他轉向兒子說：「我們是全世界最棒的！」

在酒吧外，22歲的狄亞士（Iara Diaz）形容氣氛「欣喜若狂」。她說，當姆巴佩在正規比賽時間結束前10分鐘把比數扳平時，「我想要砸毀所有東西」。這可能是梅西的最後一場世界盃，「他值得拿到（冠軍）」。當她說出梅西的名字時，幾乎是語中帶淚。

阿根廷上次奪得世界盃冠軍是在1986年，當時靠著馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」讓英格蘭隊在8強出局。

比賽結束後，球迷蜂擁至布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑慶祝，街頭宛如嘉年華會，充斥歡呼聲、汽車猛按喇叭聲，以及音樂聲。

球迷開始用油漆桶和罐子展開即興的擊鼓演奏、烤起牛肉，在這個陽光明媚的午後時光大肆歡慶。

阿根廷首都民眾慶祝世足賽奪冠。 法新社
阿根廷首都民眾慶祝世足賽奪冠。 法新社

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